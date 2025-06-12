Путин начал эпоху военного превосходства России. О чем рассказал президент и какое вооружение получит армия

Президент России Владимир Путин 11 июня провел совещание по вооружениям в Кремле. Анонсы главы государства показали, что Москва уже заложила основы своего абсолютного военного доминирования в мире. Почему речь Путина испугала Запад, какое вооружение получит армия и что теперь будет с Украиной — в материале 360.ru.

Сроки поставки оружия на СВО Открывая совещание, Владимир Путин подчеркнул, что новая программа станет главным ориентиром для развития всех военных структур страны. Особое внимание будет уделено долгосрочной перспективе, опыту специальной военной операции и глобальным тенденциям развития военных технологий. «Намеченные [в апреле 2025 года] меры реализуются, однако эти меры носят, по сути, оперативный характер, и выполняются в кратчайшие сроки, что называется здесь и сейчас, в режиме реального времени, исходя из текущих нужд», — отметил Владимир Путин.

Фото: РИА «Новости»

Однако важно, добавил президент, сфокусироваться и на будущем, включив перспективные образцы вооружений и техники в стратегию по долгосрочному развитию. Акцент на новом оружии Президент подчеркнул и необходимость достаточных объемов и типов вооружений для удовлетворения как текущих, так и будущих потребностей. Это требует безупречной координации с планами развития оборонно-промышленного комплекса России, сектора, который значительно вырос с момента принятия основополагающих решений в 2008–2010 годах.

Очевидно и то, что акцент в новой госпрограмме должен быть сделан на создании самых современных систем вооружения. Владимир Путин

Что с ядерной триадой России? Путин также отметил значение российской ядерной триады, назвав ее гарантом суверенитета страны и мирового баланса сил. «Доля современных образцов вооружения и техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это хороший показатель, по сути, это самый высокий показатель из всех ядерных держав мира», — констатировал глава государства. Эта впечатляющая статистика говорит о внимании, уделяемом поддержанию и усилению такого критически важного средства сдерживания, обеспечивая его надежность в качестве щита России от любой угрозы.

Фото: РИА «Новости»

Новое вооружение Воздушно-космических сил России Особое внимание, как добавил глава государства, нужно уделить авиации Воздушно-космических сил (ВКС), обеспечив закупки, модернизацию и ремонт техники.

По опыту специальной военной операции значительный вклад в уничтожение объектов противника вносит авиация Воздушно-космических сил. Владимир Путин

Новая программа предусматривает системный подход к созданию, закупке, модернизации и обслуживанию самолетов и авиационных боеприпасов. Ударный кулак России Говоря о Сухопутных войсках, президент отметил необходимость быстро увеличить их боевые возможности, обеспечить разработку новых вооружений с высоким потенциалом модернизации. Этот вид войск глава государства признал «доминирующей силой при ведении современных боевых действий». «Важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом», — объяснил президент задачу.

Фото: РИА «Новости»

Государственная программа вооружения тесно связана и с недавно утвержденной стратегией развития Военно-морского флота до 2050 года. Такая интеграция гарантирует, что флот получит постоянный приток современных систем, укрепляя морское присутствие России в мире. Путин потребовал не ставить новое оружие в «чистом поле» Кроме того, Владимир Путин потребовал заранее готовить военные базы и аэродромы для размещения новых систем вооружений. «Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее. Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в программе отдельной строкой», — объяснил президент. Глава государства рассказал, что постоянно подписывает документы с просьбами руководителей отраслей о переносе этих расходов на другие, «более важные, казалось бы», статьи.

Но к чему это приводит? К тому, что появляются новые системы вооружения, а потом в чистом поле становятся и требуют более быстрой модернизации и дополнительных на это расходов. Владимир Путин

Фото: РИА «Новости»

Россия покажет Западу превосходство Помимо внутренних потребностей, новая госпрограмма направлена на повышение экспортного потенциала российского вооружения. «Необходимо повышать экспортный потенциал отечественного вооружения и техники, особенно тех образцов, которые прошли испытания не на полигоне, а в реальных боевых действиях высокой интенсивности и подтвердили свою надежность и эффективность», — добавил президент. Путин призвал к улучшению сервисной поддержки, включая доступность запасных частей, и объявил о специальной инициативе в рамках оборонно-промышленного комплекса по увеличению производства для экспортных рынков.

За последние годы при поддержке государства оборонные предприятия кратно увеличили объемы производства, и нужно рачительно использовать этот потенциал. Владимир Путин

Фото: РИА «Новости»

Как будет развиваться программа вооружений: главное Российский президент призвал сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений. Новая государственная программа вооружений запланирована для исполнения с 2027 по 2036 годы.

Программа коснется всего комплекса вооружений.

Она задаст ориентиры для долгосрочных планов по ОПК.

Власти увяжут госпрограмму по срокам и мероприятиям с программой развития оборонно-промышленного комплекса.

Текущие нужды Вооруженных сил России будут учтены.

Особое внимание власти уделят ядерной триаде. Она остается гарантом обеспечения суверенитета России.

Акцент в новой госпрограмме будет сделан на создании самых современных систем вооружений.

Боевые возможности Сухопутных войск, ВКС и флота нарастят.

Экспортный потенциал российского вооружения повысят.

В рамках программы власти учтут продуманную кадровую политику. Возможность производства гражданской продукции на оборонных заводах пропишут заранее.