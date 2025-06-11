Путин обозначил сроки исполнения новой госпрограммы вооружений

Путин: новая долгосрочная госпрограмма вооружений затронет весь их комплекс

Президент в режиме видеоконференции провел Совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения. Видеозапись транслировали на официальном сайте Кремля.

Сроком исполнения новой госпрограммы вооружений станет период с 2027 по 2036 год, отметил президент на совещании.

«Сегодня же наша задача сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе, и прежде всего, перспективных», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что за последние годы оборонные предприятия России кратно увеличили объемы производства. Он добавил, что этот потенциал нужно использовать рачительно, при необходимости обеспечивать загрузку предприятий производством гражданской продукции.

На Совете безопасности накануне обсудили меры по улучшению государственной политики в области защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.