Путин заявил, что доля современного вооружения в ядерных силах РФ достигла 95%
В ядерной триаде России самый высокий в мире показатель доли современных образцов вооружений. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по госпрограмме вооружений, где обсуждались пути развития до 2036 года, расшифровку его выступления опубликовал сайт Кремля.
Президент провел первое из серии специальных рабочих совещаний, где будут рассмотрены параметры государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.
Во время своего выступления глава государства заявил, что необходимо создать долгосрочную программу, охватывающую все виды вооружений, включая перспективные разработки. Он подчеркнул важность учета опыта специальной военной операции и глобальных тенденций в военных технологиях.
Число стран, активно работающих в этом направлении, растет, и это отражает процессы формирования новых центров технологического, научного, индустриального развития в многополярном мире.
Владимир Путин
президент России
Российский лидер подчеркнул, что ядерной триаде — стратегической авиации, ракетным войскам стратегического назначения и морским стратегическим силам — необходимо уделить особое внимание. Так как именно она была и остается гарантом суверенитета России и играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире.
При этом президент отметил, что Россия по-прежнему остается на лидирующих позициях в мире.
Сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это хороший показатель, по сути, это самый высокий из всех ядерных держав мира.
Владимир Путин
президент России
Также президент заявил, что все меры по повышенному уровню поставок современного оружия для нужд бойцов специальной военной операции на Украине выполняются в кратчайшие сроки.