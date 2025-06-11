Путин заявил, что доля современного вооружения в ядерных силах РФ достигла 95%

В ядерной триаде России самый высокий в мире показатель доли современных образцов вооружений. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по госпрограмме вооружений, где обсуждались пути развития до 2036 года, расшифровку его выступления опубликовал сайт Кремля .

Во время своего выступления глава государства заявил, что необходимо создать долгосрочную программу, охватывающую все виды вооружений, включая перспективные разработки. Он подчеркнул важность учета опыта специальной военной операции и глобальных тенденций в военных технологиях.

Президент провел первое из серии специальных рабочих совещаний, где будут рассмотрены параметры государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

Число стран, активно работающих в этом направлении, растет, и это отражает процессы формирования новых центров технологического, научного, индустриального развития в многополярном мире.

Российский лидер подчеркнул, что ядерной триаде — стратегической авиации, ракетным войскам стратегического назначения и морским стратегическим силам — необходимо уделить особое внимание. Так как именно она была и остается гарантом суверенитета России и играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире.

При этом президент отметил, что Россия по-прежнему остается на лидирующих позициях в мире.