Путин приказал разработать новое оружие для сухопутных войск
Путин: важно в сжатые сроки нарастить потенциал сухопутных войск
Президент России Владимир Путин призвал ускорить наращивание боевых возможностей сухопутных войск и создать основу для их перспективного развития. Об этом он заявил во время совещания по госпрограмме вооружений, где обсуждались пути развития до 2036 года, расшифровку его выступления опубликовал сайт Кремля.
Глава государства подчеркнул, что сухопутные войска остаются ключевой силой в современных конфликтах любого масштаба. Он призвал как можно скорее усилить их потенциал и разработать новые образцы вооружений.
«Важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом», — заявил Путин.
Кроме этого, президент рассказал, как обстоят дела с современными образцами вооружения в ядерной триаде России. Он отметил особую значимость этих войск для обеспечения суверенитета страны.