Путин приказал разработать новое оружие для сухопутных войск

Президент России Владимир Путин призвал ускорить наращивание боевых возможностей сухопутных войск и создать основу для их перспективного развития. Об этом он заявил во время совещания по госпрограмме вооружений, где обсуждались пути развития до 2036 года, расшифровку его выступления опубликовал сайт Кремля .

Глава государства подчеркнул, что сухопутные войска остаются ключевой силой в современных конфликтах любого масштаба. Он призвал как можно скорее усилить их потенциал и разработать новые образцы вооружений.

«Важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом», — заявил Путин.

Кроме этого, президент рассказал, как обстоят дела с современными образцами вооружения в ядерной триаде России. Он отметил особую значимость этих войск для обеспечения суверенитета страны.