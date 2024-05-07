Нестратегическое (тактическое) ядерное оружие России: что это, цели учений-2024 | 360°

Армия 07 мая 2024, 16:27 Бомбы вне договоров. Что такое нестратегическое ядерное оружие России Военный эксперт Черемин: нестратегическое ядерное оружие решает локальные задачи Фото: Andrey Arkusha / Global Look Press

Читать 360 в

Россия проведет учения с нестратегическим ядерным оружием. Страна обладает им с 50-х годов прошлого века, аналогичные арсеналы есть практически у всех ядерных держав. Нынешние маневры стали прямым сигналом для НАТО о недопустимости вмешательства его военных в конфликт на Украине. Подробности — в материале 360.ru.

Учения с тактическим ядерным оружием: что это такое

Президент России Владимир Путин поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия (тактическое ядерное оружие, ТЯО). В ближайшее время маневры пройдут в ракетных соединениях Южного военного округа, силах Военно-морского флота и авиации. Помимо этого, внезапную проверку средств — носителей нестратегического ЯО начали в Белоруссии.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал Москву избегать любых действий, которые могут привести «к просчетам и эскалации с катастрофическими последствиями».

Российская сторона подчеркнула, что учения — ответ на провокационные заявления представителей стран Запада о готовности отправить войска на Украину. К тому же недавно министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон утверждал, что ВСУ имеют право наносить удары по территории России британским оружием.

«Они говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный, он требует особого внимания и особых мер», — отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Что такое нестратегическое, или тактическое, ядерное оружие

Официальных и открытых данных о нестратегическом ядерном оружии нет. Это связано с тем, что по нему никогда не заключали международные договоры, рассказал 360.ru доктор исторических наук, член экспертного совета движения «Сильная Россия» Александр Черемин.

«Договоры заключали сначала только по стратегическим ядерным вооружениям, чтобы было сдерживание. Потом — по ракетам среднего радиуса действия, которые могли нести ядерное оружие», — уточнил Черемин.

Макет первой советской атомной бомбы, ВДНХ / Телеканал «360»

Применение малых ядерных зарядов в СССР началось в 50-е годы прошлого века, напомнил военный эксперт. Позже изготовили снаряды для артиллерийских установок, торпеды и бомбы, которые имели очень маленькую мощность в тротиловом эквиваленте и радиус действия от 10 до 150 километров.

Вот это и есть нестратегическое ядерное оружие. Его применяют и как бомбы для самолетов, и как артиллерийские снаряды, можно даже танки вооружать, и самоходные артиллерийские ракетные установки. Можно устанавливать на любом корабле и подводной лодке. Александр Черемин

По словам военного эксперта, даже минометы можно оснастить специальными минами в один-три килограмма. Словом, практический спектр применения нестратегического, или тактического, ядерного оружия довольно разнообразный, ведь вес подобных боеприпасов не слишком велик.

«Есть один нюанс: траектория полета этого снаряда должна быть такая, чтобы он улетел хотя бы километров за 25, чтобы тот, кто наносит удар, сам не пострадал от ядерного заражения, взрыва ударной волны и других последствий взрыва ядерной бомбы», — добавил Черемин.

Минобороны России / Global Look Press

Стратегическое ядерное оружие называется так именно потому, что оно решает глобальные задачи и поражает огромные по площади и глубине объекты, пояснил собеседник 360.ru. Допустим, водородная бомба может уничтожить любой многомиллионный город, в том числе подземный.

«Можно, к примеру, одной крупной ракетой вывести из строя управление целым государством или какой-нибудь стратегический объект. Уничтожить шахты с ядерным оружием, авианосец, на котором есть самолеты, способные донести какое-то вооружение», — перечислил Черемин.

Что касается ядерного оружия нестратегического значения, то с его помощью можно уничтожить дивизию, корпус, в крайнем случае армию. Или атаковать какой-то объект, но сила удара будет не очень большой, поэтому подземные коммуникации, если они есть, могут выстоять.

«Поэтому нестратегическим ядерным оружием решают только локальные задачи, чтобы показать противнику: если он собирается нападать с применением даже обычных вооружений, у нас есть возможность вывести его из строя очень быстро. И конечно, это определенная защитная функция государства», — заметил эксперт.

«Искандер» — тактический ракетный комплекс / Минобороны России / Global Look Press

Тактическое ядерное оружие России

Сегодня Россия обладает нестратегическими (тактическими) ядерными боеприпасами от одного до 50 килограммов. В случае ввода войск НАТО на территорию Украины российская армия может применить нестратегическое ядерное оружие. Никакие международные договоры при этом не нарушат.

«Это будет предупреждение. К тому же такое оружие наносит более сильный урон, чем обычное стрелковое. Если нестратегические ядерные боеголовки поставить на вертолеты, самолеты, то, конечно, можно наносить удар по любой точке Украины», — сказал Черемин.

Бомбардировщики Су и Ту тоже могут нести ТЯО, но вес боекомплекта не должен превышать 50 килограммов. У всех ядерных держав есть нестратегическое ядерное оружие, заверил собеседник 360.ru.

Су-24 — советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик / Минобороны России / Global Look Press

У каких стран есть тактическое ядерное оружие

Нестратегическое ядерное оружие — боеприпасы, использующие ядерный эффект полураспада на базе урана, уточнил директор центра поддержки политического воспитания «Гвардия» Андрей Старых.

К нестратегическим боеприпасам относится в первую очередь тактическое ядерное оружие, которое подразумевает широкий спектр применения, присутствующее в различных калибрах. В случае с российской армией это 152-миллиметровые артиллерийские снаряды, ракеты РЗСО, мины для крупнокалиберных минометов. Андрей Старых

Это подразумевает применение ограниченной мощности заряда в несколько килотонн на площади 25-30 километров, пояснил эксперт. Основной урон наносится непосредственно в точке применения, включая ядерное заражение местности. Аналогичное оружие есть у стран НАТО еще со времен Варшавского договора.

«Обе стороны теперь уже явного конфликта между Россией и странами Североатлантического блока имеют полную гамму боеголовок различного калибра и мощности для применения на ограниченном театре военных действий», — констатировал Старых.