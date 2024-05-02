Британия разрешила Украине бить по территории России своим оружием | 360°

Спецоперация 02 мая 2024, 20:28 Британия разрешила Украине бить по территории России своим оружием Глава МИД Британии Кэмерон: Украина имеет право атаковать РФ английским оружием РИА «Новости»

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Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев. Его слова передало агентство Reuters.

«Украина имеет такое право», — заявил Кэмерон в интервью агентству на вопрос о применении ВСУ английского оружия для ударов по территории России.

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Британский министр отметил, что Украина «чувствует необходимость гарантировать, что она защищает себя». Кэмерон отметил, что Великобритания продолжит оказывать Украине финансовую помощь и продлится это так долго, сколько будет необходимо. Глава МИД подчеркнул, что поставленная Лондоном военная техника прибывает на Украину в тот момент, когда он находится в Киеве.

Британский премьер-министр Риши Сунак пообещал предоставлять Украине военную помощь до конца десятилетия.