В ООН встревожились из-за подготовки России к ядерным учениям | 360°

Мир 06 мая 2024, 21:20 В ООН встревожились из-за подготовки России к ядерным учениям Дюжаррик: ООН призвала все стороны избегать эскалации из-за ядерных учений РФ РИА «Новости»

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Россию призвали избегать любых действий, которые могут привести к просчетам и эскалации во время проведения учений по применению нестратегического ядерного оружия. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщило РИА «Новости».

По его словам, в последнее время различные стороны все больше стали говорить о применении ЯО. Дюжаррик оценил нынешние ядерные риски как тревожно высокие.

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«Следует избегать всех действий, которые могут привести к просчету, эскалации с катастрофическими последствиями», — подчеркнул он.

Ранее российское Минобороны сообщило о проведении в ближайшее время ракетными соединениями Южного военного округа и силами Военно-морского флота учений, в рамках которых будут отрабатываться вопросы подготовки и применения нестратегического ЯО.

Эти учения направлены на обеспечение территориальной целостности и суверенитета России. Они станут ответом на угрозы и провокационные заявления некоторых западных политиков.