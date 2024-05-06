В России пройдут учения ракетных соединений Южного округа и ВМФ | 360°

Армия 06 мая 2024, 10:11 В России пройдут учения ракетных соединений Южного округа и ВМФ Минобороны сообщило о подготовке учений ракетных соединений Южного округа и ВМФ РИА «Новости»

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В ближайшее время в России пройдут учения ракетных соединений Южного военного округа и сил Военно-морского флота. Генштаб начал подготовку к маневрам, сообщило Минобороны.

«В ходе учений будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — объявила пресс-служба.

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Маневры проведут в ближайшее время. Их цель — повысить готовность нестратегических ядерных сил к реагированию и защите суверенитета страны в ответ на провокационные заявления представителей стран Запада. По информации Минобороны, Генштаб уже начал подготовку к учениям. Кроме флота и ракетных соединений ЮВО, в них примет участие авиация.

Польша в рамках учений Steadfast Defender 2024 планировала в мае перебросить военную технику к границе с Россией. Маршрут колонн пролегал через Поморское, Западно-Поморское и Варминьско-Мазурское воеводства.