«Никто, кроме нас!» История Воздушно-десантных войск

День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечают 2 августа. Среди их задач — охват противника по воздуху, захват и уничтожение наземных элементов высокоточного оружия, срыв выдвижения и развертывания резервов. В истории появления ВДВ, задачах десантниках, их физподготовке и символах разбирался 360.ru

История ВДВ Первая высадка боевого десанта состоялась в мае 1928 года, во время борьбы Красной арми с басмачами. Три самолета Junkers доставили 15 бойцов 84-го кавалерийского полка в пустыню Каракумы. Красноармейцы уничтожили басмачей и через девять дней так же самолетами отбыли домой. Год спустя шесть самолетов привезли 45 бойцов кавалерийской бригады к поселку Гарм. При поддержке местных жителей они уничтожили банду из 80 басмачей. Однако все эти акции проходили без парашютов: в те времена они считались исключительно средством спасения военных летчиков.

Фото: Переговоры с басмачами, Фергана, 1921 год / Викимедиа

Кстати, первый в мире ранцевый парашют («металлический ранец для авиаторов с автоматически выбрасываемым парашютом») изобрел в 1911 году русский офицер Глеб Котельников. Это случилось после того, как он стал невольным свидетелем гибели первой жертвы авиационной катастрофы в Российской империи — пилота Льва Мациевича. Парашюты тогда уже существовали, но походили на длинные сложенные зонты, закрепленные прямо на аэроплане, очень тяжелые, а главное — ненадежные. Чаще всего авиаторы отказывались от них. Изобретение Котельникова стало поистине революционным. Позже, в 1924 году, он же изобрел парашют с мягким ранцем.

Фото: Глеб Котельников с парашютом собственного изобретения, 20-е годы XX века / Викимедиа

Применять парашюты для десантирования предложил комбриг ВВС РККА Леонид Минов. По его инициативе к лету 1930 года подготовили группу из 30 парашютистов, которые за три июльских дня провели 59 учебных и показательных парашютных прыжков. Армия тут же сделала правильные выводы. Утром 2 августа 1930 года на окраине Воронежа дюжина десантников прыгнула из двухмоторного тяжелого бомбардировщика Farman F.60 Goliath. Одновременно три самолета Р-1 сбросили на парашютах мешки с вооружением. Теперь этот день принято считать днем рождения Воздушно-десантных войск.

Фото: Группа парашютистов перед десантированием, 2 августа 1930 года / Викимедиа

Войска дяди Васи Советские воздушные десантники отлично показали себя во Второй мировой войне. Они воевали не только против гитлеровцев, но и с имперской Японией, действовали в Китае. Причем женщины сражались на равных с мужчинами. За мужество и героизм 296 десантников удостоены звания Героя Советского Союза. В мирное время руководство Воздушно-десантными войсками поручили генералу Василию Маргелову. Так у десантников началась новая эра — недаром теперь многие из них расшифровывают ВДВ как «войска дяди Васи».

Фото: Командующий Воздушно-десантными войсками генерал Василий Маргелов, 70 годы XX века; памятник уроженцу города Василию Маргелову в Днепропетровске, ныне — Днепре, был установлен 2 августа 2000 года на городской набережной, в 2023 году снесен / Викимедиа

Новый командующий наравне со своими бойцами учился десантироваться с парашютом, укладывать его. Последний раз генерал прыгнул в 65 лет, а всего у него на счету — более 60 прыжков. Когда в январе 1973 году в СССР решили первыми в мире провести парашютную высадку техники с экипажем внутри, Маргелов вызвался добровольцем. Разумеется, никто 65-летнего генерала к испытаниям не допустил. Тогда он потребовал самому выбрать кандидатов. И выбрал — подполковника Леонида Зуева и одного из своих младших сыновей, старшего лейтенанта Александра Маргелова.

Фото: Полковник Александр Маргелов, 3 июля 2013 года / Викимедиа

Испытания проходили на полигоне под Тулой. Маргелов-старший хладнокровно командовал операцией. Перед взлетом он пожелал бойцам удачи и пошутил: «Вам-то что — разобьетесь, и все, а мне отвечать». Позже оказалось, что в кармане у генерала лежал заряженный пистолет, чтобы застрелиться в случае неудачи. Все прошло штатно: военно-транспортный самолет Ан-12 сбросил гусеничную боевую бронемашину БМД-1 с двумя членами экипажа на борту, приземление было удачным. Практически сразу машина начала движение, экипаж отправился выполнять учебное боевое задание.

Фото: Спуск десантников Воздушно-десантных войск во время учений в Ивановской области. MOD Russia / Global Look Press

Это было серьезным прорывом, особенно учитывая холодную войну. Десантирование военной техники с экипажем позволило вводить в бой дивизии ВДВ не за семь суток, как раньше, а всего за 22 минуты. Командир экипажа Зуев и оператор-наводчик Маргелов получили правительственные награды. Впоследствии сын «дяди Васи» стал знаменитым испытателем техники для армейского спецназа и получил звание Героя Российской Федерации.

Интересно Появление ВДВ предсказали еще в 1824 году. Да-да, именно такие войска — солдат, что прыгали с парашютами с аэростатов, — описал литератор Фаддей Булгарин в повести «Правдоподобные небылицы, или Странствование по свету в XXIX веке». Появление ВДВ предсказали еще в 1824 году. Да-да, именно такие войска — солдат, что прыгали с парашютами с аэростатов, — описал литератор Фаддей Булгарин в повести «Правдоподобные небылицы, или Странствование по свету в XXIX веке».

Кто служит в ВДВ Воздушно-десантные войска с момента их образования стали элитой Вооруженных сил Советского Союза, а впоследствии и Российской Федерации, заверил в разговоре с 360.ru председатель исполнительного комитета Союза десантников России Валерий Юрьев. Недаром девиз ВДВ — «Никто кроме нас!».

В Воздушно-десантных войсках служат наиболее подготовленные, мотивированные и преданные Родине, те, кто готов отдать ради нее все силы и даже свою жизнь. Ежегодно множество срочников хотят попасть именно в ВДВ. Валерий Юрьев

ВДВ в зоне СВО Современные военные конфликты ведут с применением новейших технологий: спутников, дронов, роботов. Но все новинки техники, вооружения и снаряжения, которые появляются в армии, в первую очередь проходят через Воздушно-десантные войска, подчеркнул военный эксперт. Российские десантники доблестно выполняют свой долг в ходе специальной военной операции России на Украине. Они используют новейшие технологии и разработки. Ветераны ВДВ всячески помогают действующим подразделениям, отметил Юрьев.

Фото: Российские десантники на полигоне Дубровичи, 4 августа 2015 года. Photo agency Inter press / Global Look Press

Воздушно-десантные войска России сейчас Сегодня Воздушно-десантные войска включают в себя: две гвардейские десантно-штурмовые бригады;

7-ю гвардейскую десантно-штурмовую Краснознаменную, орденов Суворова и Кутузова дивизию;

44-ю десантно-штурмовую дивизию;

76-ю гвардейскую десантно-штурмовую Черниговскую Краснознаменную, ордена Суворова дивизию;

98-ю гвардейскую воздушно-десантную Свирскую Краснознаменную, орденов Кутузова и Александра Невского дивизию;

104-ю гвардейскую десантно-штурмовую, ордена Кутузова дивизию;

106-ю гвардейскую воздушно-десантную Тульскую Краснознаменную, ордена Кутузова дивизию.

Фото: Высадка десантников. MOD Russia / Global Look Press

Командующий Воздушно-десантными войсками — генерал-полковник Михаил Теплинский. Офицеров воздушно-десантных войск готовят: Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище;

Ульяновское гвардейское Суворовское военное училище Воздушно-десантных войск ;

Омский кадетский военный корпус ВДВ;

242-й учебный центр ВДВ;

Десантный факультет в Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге.

Фото: Будущий офицер Воздушно-десантных войск. MOD Russia / Global Look Press

Как служат десантники Еще с советских времен для службы в ВДВ нужно было сдать определенные нормативы. Раньше от претендента требовали 20 раз подтянуться на турнике, сделать минимум полсотни отжиманий, пробежать 100-метровку и 10 километров. Спортивный разряд призывника был серьезным бонусом. Сегодня в Воздушно-десантные войска берут парней ростом от 175 до 190 сантиметров и весом от 75 до 85 килограммов. Затем кандидаты проходят строгую медицинскую комиссию: даже незначительно плохое зрение, наличие вредных привычек, болезней сердца, алко- и наркозависимости будут причиной отвода от службы в ВДВ. Такие жесткие критерии объясняют суровыми условиями службы десантников. Им необходимо быть здоровыми и выносливыми. Кстати, примерно 20% призывников, даже получив заветное «Годен к службе в Воздушно-десантных войсках», не справляются с нормативными нагрузками и отправляются в другие роды войск.

Как десантники отмечают День ВДВ 2 августа: традиции праздника День рождения Воздушно-десантных войск отмечают все, кто служил в десантуре. На улицы практически каждого города России 2 августа выходят мужчины в бело-голубых тельняшках и голубых беретах с флагами ВДВ. Как правило, в этот день назначают встречи сослуживцев. Они обнимаются, предаются воспоминаниям и… купаются в фонтанах. Никто точно не знает, откуда пошла эта традиция. Кто-то поэтически утверждает, что окунание в воду приближает десантника к небу. Верующие говорят: это оттого, что День ВДВ совпал с праздником Ильи-пророка, когда принято последний раз в году купаться в водоемах.

Фото: День Воздушно-десантных войск в Донецке. Alexander Rekun / Global Look Press

Есть легенда, будто каждого, кто войдет в воду 2 августа, утащит на дно русалка. Вот десантники и показывают, что им не страшна никакая нечисть: утащит — сама пожалеет! Но есть и еще одни, самый вероятный вариант: парням просто жарко. Помимо этого, в начале 90-х годов прошлого века появилась традиция есть арбузы в День ВДВ. Благо, это как раз время, когда они поспевают. Ну и разбить о голову, демонстрируя молодецкую удаль, тоже можно — это куда безопаснее стеклянной бутылки. Во многих населенных пунктах власти намеренно отключают фонтаны во второй день августа, чтобы не соблазнять десантников. Впрочем, они легко обходятся. Зато чего не отнять — так это исполнения неформального гимна ВДВ «Расплескалась синева». Впервые его исполнил ансамбль бойцов десантных войск «Голубые береты» в 1973 году.

Нет смысла скрывать: иногда праздник ВДВ омрачается разбитыми о голову бутылками или драками. Однако в последнее время десантники ведут себя цивилизованно: возлагают цветы к мемориалам, посещают выступления спортсменов, концерты. Власти тоже стараются сделать 2 августа мирным днем: организуют ярмарки, выставки военной техники, чествуют ветеранов Воздушно-десантных войск, устраивают благотворительные акции, народные гуляния и мотопробеги.