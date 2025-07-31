Сегодня 18:45 Властелин молний, наводнений и ветров. Кем был Илия-пророк и как встретить 2 августа Православные верующие отметят 2 августа Ильин день 0 0 0 Фото: Belkin Aleksey/news.ru / www.globallookpress.com Общество

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Православная церковь отмечает Ильин день, посвященный ветхозаветному пророку Илии, ежегодно 2 августа. В храмах проводят богослужения, а в московском районе Китай-город возродили крестные ходы в честь святого, которые прекратились еще в XVIII веке. О том, как главный поборник веры, творивший чудеса и передававший божественные откровения, стал самым почитаемым в христианстве, а также о легендах и традициях Ильина дня — в материале 360.ru.

Житие Илии-пророка

Пророк Илия — один и самых почитаемых святых Ветхого Завета, который непосредственно общался с Богом и доносил его откровения до народа Израиля, обличая нечестие и призывая к богопочитанию. Об этом 360.ru рассказал клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов. «Илия был настолько смелым, что не боялся перечить царю, который уводил израильский народ от истинного Бога к язычеству под влиянием собственной жены Иезавели. Тогда пророк объявил, что в стране на несколько лет начнется голод, а сам удалился», — рассказал священник.

Конюхов добавил, что по возвращении Илия продемонстрировал всем силу истинного Бога в состязании со жрецами Ваала.

Фото: РИА «Новости»

Тогда на месте поставили два жертвенника, свой Илия даже облил водой и призвал соперников с помощью молитвы вызвать божественный огонь. «Но сколько бы языческие жрецы ни плясали и ни молились, у них ничего не вышло. Илия же, помолившись, вызвал такое пламя, которое спалило не только мокрые дрова, но и жертвенные камни», — добавил отец Николай. В Библии говорится, что после этого Илия попросил Бога об обильном дожде, чтобы напоить землю, которая даст урожай голодающим людям. Но ни одно из этих чудес народ не впечатлило, и пророк снова удалился. Он поселился в пещере горы Хорив, куда к нему спустился сам Бог в виде «тихого ветра». Он сообщил Илии, что не весь народ Израиля повернулся к Ваалу и осталось еще семь тысяч человек. По велению Господа Илия посвятил на пророческое служение своего помощника Елисея, который стал единственным свидетелем, как его учитель на огненной колеснице был взят на небо. Но во время подъема Илия уронил свой плащ, который дал ученику дар вдвое больший, чем имел его учитель.

Пророк трех религий

Несмотря на то что основная история Илии прописана в Ветхом Завете, в Новом Завете он также появляется — и не один, а вместе с Моисеем. Оба пророка предстают перед Иисусом Христом на горе Фавор, куда тот поднялся вместе с учениками. Это событие также известно как Преображение Господне.

Фото: Викимедиа

Святитель Иоанн Златоуст пояснял, что явление двух ветхозаветных пророков стало символом власти Христа над жизнью, которую символизировал Илия, взятый на небо при жизни, и смертью, поскольку Моисей скончался от старости.

По церковному преданию, Илия вернется на землю и перед вторым пришествием Христа, чтобы принять телесную смерть во время проповеди. Практически такая же история есть в иудаизме, но там Илия носит имя Элияу и станет предвестником прихода Машиаха (Мессии). Упоминается святой и в Коране, где его зовут Ильяс — это посланник и праведник, присланный для возвращения отступивших от заповедей Аллаха. Очень похоже на ветхозаветную историю о борьбе Илии со жрецами Ваала.

Илия-пророк на Руси

Почитание пророка Илии на Руси распространилось еще до Крещения князем Владимиром. Первый храм, носящий имя святого, появился в Киеве при князе Игоре. Его супруга, святая равноапостольная княгиня Ольга, одна из первых принявших христианство на Руси, в своем родном селе Выбуты тоже построила храм, посвященный пророку Илии.

Возможно, что столь раннее знакомство с пророком привело к тому, что его образ совместился с образом бога-громовержца Перуна.

Фото: Викимедиа

Святому приписали власть над молнией и громом, дождем и засухой, наводнениями и ветрами. Появились выражения «Пророк Илия — воевода небесных сил», «Илья грозы держит и наводит». Также Ильин день называли «грозным» праздником. На всякий случай двери и окна в домах плотно закрывались, а на улицу выбрасывали ухваты, которые работали громоотводами. Кроме того, по традиции переворачивали всю посуду, чтобы гонимым пророком на огненной колеснице бесам негде было спрятаться. Если же молния попадала в здание, то его не тушили. Считалось, что справиться с божественным огнем невозможно.

Как и о чем молиться Илии-пророку

Поскольку святой Илия прославился своими чудесами и помощью страждущим людям, то верующие часто обращаются к нему за помощью во многих делах — начиная от поиска работы и спутника жизни и заканчивая урожаем и здоровьем. На каждый из этих случаев есть отдельная молитва.

Фото: РИА «Новости»

В Библии Илия во время голода в Израиле помог голодающей вдове и ее детям, у которых оставалась только горсть муки и несколько капель масла. Пророк сделал так, что эти продукты у семьи не заканчивались до конца бедствия. Кроме того, он оживил одного из умерших от голода детей этой женщины.

Почему после 2 августа нельзя купаться

По народным поверьям, после Ильина дня нельзя купаться. Появление такого обычая объясняют разными вариантами. В некоторых регионах в начале августа начинаются сильные грозы. Находиться в открытой воде, когда в небе гремят молнии, смертельно опасно. Также к началу августа в водоемах начинают цвести водоросли и расти тина, что превращает чистые пруды и озера в зеленые лужи. В народе даже появилась поговорка «Илия-пророк в реках воду мутит».

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, водоемы после 2 августа остывали, поэтому рисковать здоровьем близких, когда в поле было еще много работы, никому не хотелось. Это отразилось в народных поговорках: На Илью до обеда лето, а после — осень;

Петр и Павел на час день убавил, а Илья-пророк аж два уволок;

До Ильи мужик купается, а с Ильи с водой прощается;

До Ильина дня и под кустом сушит, а после Ильина дня и на кусте не сохнет.

Илия-пророк — покровитель ВДВ

Кроме Дня Ильи-пророка, 2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск в память о первом прыжке группы военных в 1930 году. Из-за совпадения праздничных дат пророка выбрали в качестве покровителя десантников и Воздушно-космических сил России.

Фото: РИА «Новости»

По словам клирика храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николая Конюхова, это также связано с крылатой колесницей Илии. «Наши летчики почитают его, молятся, ведь он летает на своей колеснице рядом. Поэтому к нему молитвенно обращаются», — отметил он. С 2005 года в московском храме Илии-пророка на Китай-городе возродили традицию крестного хода, заложенную царем Михаилом Федоровичем в память о восстании против польско-литовских интервентов в 1606 году. Сигналом к выходу на улицы для борьбы с захватчиками стал звон набатного колокола на церкви Святого Илии.

Что нужно делать в Ильин день

Отец Николай отметил, что 2 августа в церквях всегда совершается праздничная литургия. Есть даже специально написанная служба, посвященная пророку Илии, и стихиры. Духовенство 2 августа облачается в одежды красного цвета, как огненная колесница святого.

Фото: РИА «Новости»

Священники считают, что этот день лучше посвятить молитве, обратившись к святому со своей самой важной просьбой. В храм можно принести овощи первого урожая, чтобы их освятили. В южных регионах к этому времени уже поспевала пшеница, поэтому семьи пекли первый каравай, который после освящения ставили на праздничный стол. Есть даже поговорка «Новая новина на Ильин день».

Что запрещено 2 августа

В Ильин день запрещали выходить в поле. Это связано с легендой, что пророк Илия в этот день гонял по небу бесов и мог сжечь молнией весь урожай. Не приветствовались сенокос и работа в огороде, чтобы огурцы, капуста и сено не сгнили.

Фото: РИА «Новости»

Вся работа в этот день проходила внутри дома. Обычно 2 августа набивали матрасы свежей соломой. Считалось, что это поможет сохранить здоровье. Также на улицу не выгоняли скот, опасаясь, что в животных могли вселиться бесы. Единственные, на кого запрет не распространялся, — это пасечники, которые могли чистить ульи, не боясь гнева святого. «Богу на свечку» — так они объясняли свою работу.

Приметы на Ильин день

По погоде 2 августа можно понять, какой станет предстоящая осень. Если на праздник придется дождь, следующие два месяца станут холодными, но при этом обильными на урожай.

Если случайно попасть под дождь 2 августа, считалось, что не будешь болеть весь год.

Если день сухой, тепло продержится еще шесть недель.