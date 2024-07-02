Сегодня 14:22 Стук, форма, цвет. Как выбрать спелый и сладкий арбуз Телеведущая Ганичкина рассказала, как правильно выбрать арбуз на рынке 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Интересное

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В жаркую летнюю пору многие любят полакомиться арбузами. Хотя их сезон еще не настал, первые тыквины уже появились на прилавках. Как правильно выбрать плод, чтобы он был спелым, сладким и безопасным для здоровья, выяснил 360.ru.

Когда можно покупать арбузы в 2024 году Арбузы зреют в разное время. Например, в мае–июне начинают продавать плоды из Узбекистана или Ирана. В Краснодарском крае и Астрахани собирают урожай в июле. Самые спелые тыквины можно найти в конце августа — начале сентября.

Фото: Juja Han / Unsplash

Как выбрать спелый и сладкий арбуз Признаки спелого арбуза Выбрать спелый и сладкий арбуз — целое искусство. Вот несколько советов, которые помогут его освоить: Желтое или светло-коричневое пятно на корке размером от пяти до 10 сантиметров свидетельствует о том, что арбуз лежал на боку и созревал. Ее называют «щечкой». Если пятно светлое, значит, плод недозрел. «Щечку» нельзя путать с вмятинами или пятнами, которые говорят о неправильном хранении или транспортировке;

Мелкие светлые пятнышки на корке — хороший знак. Они означают, что хлорофилл уже перестал вырабатываться, так как созревание плода завершилось;

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Размер плода тоже имеет значение. Необходимо, чтобы арбуз был не очень большим, но и не маленьким, при этом обязательно тяжелым. Легкая тыквина считается перезревшей, потерявшей сок;

Прислушайтесь к запаху. Спелый арбуз можно «унюхать» даже через корку. Незрелый плод часто пахнет травой;

Арбуз должен быть не сильно поврежденным. Обратное говорит о неправильной транспортировке, когда плоды везут в больших фурах и верхние из них придавливают нижние. Из-за этого мякоть продавливается, становится мягкой;

Повреждения при транспортировке чаще всего получают арбузы с тонкой корой. По этой причине лучше выбирать толстокожие арбузы толщиной 1,5-2 сантиметра. Обычно такие выращивают в Средней Азии;

Хвостик должен быть сухим. Можно брать и зеленый — это означает, что арбуз сорвали менее недели назад. А вот потемневший или вялый хвостик ягоды сигнализирует об испорченном плоде, который лучше не покупать.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Зависит ли вкус арбуза от формы и цвета Окраска корки и мякоти арбуза не влияет на его вкус. Важны температура выращивания и режим полива. Именно поэтому астраханские ягоды считаются самыми вкусными — из-за благоприятного для созревания арбузов климата. Форма бывает разной — круглой или вытянутой — и тоже не сказывается на спелости ягоды. Она лишь укажет, в каком регионе арбуз вырастили и какого он сорта.

«Девочка» или «мальчик»? В ботанике не разделяют арбузы по половому признаку. Все плоды созревают на мужских цветоносах, поэтому встретить настоящую «девочку» непросто.

Фото: Arne Dedert/dpa / Global Look Press

Знатоки говорят, что условные «мальчики» имеют вытянутую форму, они более крупные. Хвостик как бы углубляется внутрь арбуза. Такие плоды более водянистые и не очень сладкие. «Девочки» приплюснутые, меньших размеров, с крупным бурым пятном и без углублений. В них, как правило, меньше косточек, они слаще и вкуснее.

Как выбрать арбуз по стуку Звонкость при постукивании арбуза говорит о его спелости и сочности. Глухой звук указывает на незрелость. Еще один способ проверить плод на сладость и спелость — приложить ладонь к одной стороне, а по другой несильно ударить. Если тыквина начнет вибрировать на противоположной стороне, пружинить, арбуз можно покупать.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press

В магазине или на рынке: где лучше покупать арбуз Арбузы можно покупать как на рынке, так и в магазине. Иногда частные продавцы предлагают товар прямо на трассе, когда плоды лежат в кузове машины. Их брать не стоит, так как тыквины поглощают выхлопные газы с дороги. Товар не должен лежать на земле или асфальте. Арбузы лучше выбирать под навесами, на отдельных площадках либо в торговых павильонах. Можно спросить документы, подтверждающие качество продукции. «Не нужно брать половинки или четвертинки арбуза, потому что непонятно, как и где их нарезали. Купленный плод необходимо хорошо вымыть, можно с мылом, протереть — и только после этого разрезать», — рассказала 360.ru кандидат сельскохозяйственных наук и телеведущая Октябрина Ганичкина.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Как не отравиться арбузом Признаки плохого арбуза На чрезмерное использование нитратов, которые в организме человека могут вызвать интоксикацию, указывают: светлая мякоть у корки;

сиреневая мякоть;

желтые оттенки корки арбуза;

неестественно глянцевый срез; Если один или несколько из перечисленных признаков есть, такие плоды лучше обходить стороной. По данным главного государственного санитарного врача России, допустимая концентрация нитратов в арбузе — 60 миллиграммов на килограмм. Суточная доза нитратов для взрослого человека — 300-325 миллиграммов, поэтому нет поводов опасаться арбузов.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press

Необычные сорта арбузов Помимо классических полосатых тыквин, на прилавках магазинов встречаются необычные арбузы. Вот некоторые из них: Желтый с ярко-зеленой коркой считается диковинным образцом. Его достаточно сложно выращивать самостоятельно, да и в магазинах увидеть экзотический арбуз выходит крайне редко. Такой плод получили при скрещивании домашнего и дикого видов. У последнего меньше косточек;

Белокорый арбуз впервые вывели в США. У его корки бело-зеленый окрас. Такой плод больше, чем обычный, в нем меньше сахарозы, а срок хранения — больше;

Черный арбуз отличается темными оттенками кожуры. Его вывели в Японии и назвали дэнсукэ. В России он известен как «черный принц» или «сахарный малыш». Считается самым дорогим среди собратьев;

Мраморный арбуз имеет светлую корку с мраморной сеткой, по весу может достигать 15 килограммов. Внутри — розовая либо красная мякоть;

Желтокорый арбуз отличается от других цветом корки и продолговатой формой. При этом по вкусу он ничем не выделяется. Обычно все плоды очень сладкие.