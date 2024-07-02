Стук, форма, цвет. Как выбрать спелый и сладкий арбуз

Телеведущая Ганичкина рассказала, как правильно выбрать арбуз на рынке

Фото: Телеканал «360»

В жаркую летнюю пору многие любят полакомиться арбузами. Хотя их сезон еще не настал, первые тыквины уже появились на прилавках. Как правильно выбрать плод, чтобы он был спелым, сладким и безопасным для здоровья, выяснил 360.ru.

Когда можно покупать арбузы в 2024 году

Арбузы зреют в разное время. Например, в мае–июне начинают продавать плоды из Узбекистана или Ирана. В Краснодарском крае и Астрахани собирают урожай в июле.

Самые спелые тыквины можно найти в конце августа — начале сентября.

Juja Han
Фото: Juja Han/Unsplash

Как выбрать спелый и сладкий арбуз

Признаки спелого арбуза

Выбрать спелый и сладкий арбуз — целое искусство. Вот несколько советов, которые помогут его освоить:

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Зависит ли вкус арбуза от формы и цвета

Окраска корки и мякоти арбуза не влияет на его вкус. Важны температура выращивания и режим полива. Именно поэтому астраханские ягоды считаются самыми вкусными — из-за благоприятного для созревания арбузов климата.

Форма бывает разной — круглой или вытянутой — и тоже не сказывается на спелости ягоды. Она лишь укажет, в каком регионе арбуз вырастили и какого он сорта.

«Девочка» или «мальчик»?

В ботанике не разделяют арбузы по половому признаку. Все плоды созревают на мужских цветоносах, поэтому встретить настоящую «девочку» непросто.

Arne Dedert/dpa
Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Знатоки говорят, что условные «мальчики» имеют вытянутую форму, они более крупные. Хвостик как бы углубляется внутрь арбуза. Такие плоды более водянистые и не очень сладкие.

«Девочки» приплюснутые, меньших размеров, с крупным бурым пятном и без углублений. В них, как правило, меньше косточек, они слаще и вкуснее.

Как выбрать арбуз по стуку

Звонкость при постукивании арбуза говорит о его спелости и сочности. Глухой звук указывает на незрелость.

Еще один способ проверить плод на сладость и спелость — приложить ладонь к одной стороне, а по другой несильно ударить. Если тыквина начнет вибрировать на противоположной стороне, пружинить, арбуз можно покупать.

Cfoto/Keystone Press Agency
Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

В магазине или на рынке: где лучше покупать арбуз

Арбузы можно покупать как на рынке, так и в магазине. Иногда частные продавцы предлагают товар прямо на трассе, когда плоды лежат в кузове машины. Их брать не стоит, так как тыквины поглощают выхлопные газы с дороги.

Товар не должен лежать на земле или асфальте. Арбузы лучше выбирать под навесами, на отдельных площадках либо в торговых павильонах. Можно спросить документы, подтверждающие качество продукции.

«Не нужно брать половинки или четвертинки арбуза, потому что непонятно, как и где их нарезали. Купленный плод необходимо хорошо вымыть, можно с мылом, протереть — и только после этого разрезать», — рассказала 360.ru кандидат сельскохозяйственных наук и телеведущая Октябрина Ганичкина.

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Как не отравиться арбузом

Признаки плохого арбуза

На чрезмерное использование нитратов, которые в организме человека могут вызвать интоксикацию, указывают:

Если один или несколько из перечисленных признаков есть, такие плоды лучше обходить стороной.

По данным главного государственного санитарного врача России, допустимая концентрация нитратов в арбузе — 60 миллиграммов на килограмм. Суточная доза нитратов для взрослого человека — 300-325 миллиграммов, поэтому нет поводов опасаться арбузов.

Cfoto/Keystone Press Agency
Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Необычные сорта арбузов

Помимо классических полосатых тыквин, на прилавках магазинов встречаются необычные арбузы. Вот некоторые из них:

Стук, форма, цвет. Как выбрать спелый и сладкий арбуз

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