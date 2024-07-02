Стук, форма, цвет. Как выбрать спелый и сладкий арбуз
Телеведущая Ганичкина рассказала, как правильно выбрать арбуз на рынке
В жаркую летнюю пору многие любят полакомиться арбузами. Хотя их сезон еще не настал, первые тыквины уже появились на прилавках. Как правильно выбрать плод, чтобы он был спелым, сладким и безопасным для здоровья, выяснил 360.ru.
Когда можно покупать арбузы в 2024 году
Арбузы зреют в разное время. Например, в мае–июне начинают продавать плоды из Узбекистана или Ирана. В Краснодарском крае и Астрахани собирают урожай в июле.
Самые спелые тыквины можно найти в конце августа — начале сентября.
Как выбрать спелый и сладкий арбуз
Признаки спелого арбуза
Выбрать спелый и сладкий арбуз — целое искусство. Вот несколько советов, которые помогут его освоить:
- Желтое или светло-коричневое пятно на корке размером от пяти до 10 сантиметров свидетельствует о том, что арбуз лежал на боку и созревал. Ее называют «щечкой». Если пятно светлое, значит, плод недозрел. «Щечку» нельзя путать с вмятинами или пятнами, которые говорят о неправильном хранении или транспортировке;
- Мелкие светлые пятнышки на корке — хороший знак. Они означают, что хлорофилл уже перестал вырабатываться, так как созревание плода завершилось;
- Размер плода тоже имеет значение. Необходимо, чтобы арбуз был не очень большим, но и не маленьким, при этом обязательно тяжелым. Легкая тыквина считается перезревшей, потерявшей сок;
- Прислушайтесь к запаху. Спелый арбуз можно «унюхать» даже через корку. Незрелый плод часто пахнет травой;
- Арбуз должен быть не сильно поврежденным. Обратное говорит о неправильной транспортировке, когда плоды везут в больших фурах и верхние из них придавливают нижние. Из-за этого мякоть продавливается, становится мягкой;
- Повреждения при транспортировке чаще всего получают арбузы с тонкой корой. По этой причине лучше выбирать толстокожие арбузы толщиной 1,5-2 сантиметра. Обычно такие выращивают в Средней Азии;
- Хвостик должен быть сухим. Можно брать и зеленый — это означает, что арбуз сорвали менее недели назад. А вот потемневший или вялый хвостик ягоды сигнализирует об испорченном плоде, который лучше не покупать.
Зависит ли вкус арбуза от формы и цвета
Окраска корки и мякоти арбуза не влияет на его вкус. Важны температура выращивания и режим полива. Именно поэтому астраханские ягоды считаются самыми вкусными — из-за благоприятного для созревания арбузов климата.
Форма бывает разной — круглой или вытянутой — и тоже не сказывается на спелости ягоды. Она лишь укажет, в каком регионе арбуз вырастили и какого он сорта.
«Девочка» или «мальчик»?
В ботанике не разделяют арбузы по половому признаку. Все плоды созревают на мужских цветоносах, поэтому встретить настоящую «девочку» непросто.
Знатоки говорят, что условные «мальчики» имеют вытянутую форму, они более крупные. Хвостик как бы углубляется внутрь арбуза. Такие плоды более водянистые и не очень сладкие.
«Девочки» приплюснутые, меньших размеров, с крупным бурым пятном и без углублений. В них, как правило, меньше косточек, они слаще и вкуснее.
Как выбрать арбуз по стуку
Звонкость при постукивании арбуза говорит о его спелости и сочности. Глухой звук указывает на незрелость.
Еще один способ проверить плод на сладость и спелость — приложить ладонь к одной стороне, а по другой несильно ударить. Если тыквина начнет вибрировать на противоположной стороне, пружинить, арбуз можно покупать.
В магазине или на рынке: где лучше покупать арбуз
Арбузы можно покупать как на рынке, так и в магазине. Иногда частные продавцы предлагают товар прямо на трассе, когда плоды лежат в кузове машины. Их брать не стоит, так как тыквины поглощают выхлопные газы с дороги.
Товар не должен лежать на земле или асфальте. Арбузы лучше выбирать под навесами, на отдельных площадках либо в торговых павильонах. Можно спросить документы, подтверждающие качество продукции.
«Не нужно брать половинки или четвертинки арбуза, потому что непонятно, как и где их нарезали. Купленный плод необходимо хорошо вымыть, можно с мылом, протереть — и только после этого разрезать», — рассказала 360.ru кандидат сельскохозяйственных наук и телеведущая Октябрина Ганичкина.
Как не отравиться арбузом
Признаки плохого арбуза
На чрезмерное использование нитратов, которые в организме человека могут вызвать интоксикацию, указывают:
- светлая мякоть у корки;
- сиреневая мякоть;
- желтые оттенки корки арбуза;
- неестественно глянцевый срез;
Если один или несколько из перечисленных признаков есть, такие плоды лучше обходить стороной.
По данным главного государственного санитарного врача России, допустимая концентрация нитратов в арбузе — 60 миллиграммов на килограмм. Суточная доза нитратов для взрослого человека — 300-325 миллиграммов, поэтому нет поводов опасаться арбузов.
Необычные сорта арбузов
Помимо классических полосатых тыквин, на прилавках магазинов встречаются необычные арбузы. Вот некоторые из них:
- Желтый с ярко-зеленой коркой считается диковинным образцом. Его достаточно сложно выращивать самостоятельно, да и в магазинах увидеть экзотический арбуз выходит крайне редко. Такой плод получили при скрещивании домашнего и дикого видов. У последнего меньше косточек;
- Белокорый арбуз впервые вывели в США. У его корки бело-зеленый окрас. Такой плод больше, чем обычный, в нем меньше сахарозы, а срок хранения — больше;
- Черный арбуз отличается темными оттенками кожуры. Его вывели в Японии и назвали дэнсукэ. В России он известен как «черный принц» или «сахарный малыш». Считается самым дорогим среди собратьев;
- Мраморный арбуз имеет светлую корку с мраморной сеткой, по весу может достигать 15 килограммов. Внутри — розовая либо красная мякоть;
- Желтокорый арбуз отличается от других цветом корки и продолговатой формой. При этом по вкусу он ничем не выделяется. Обычно все плоды очень сладкие.