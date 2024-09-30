Гарант суверенитета. Что входит в ядерную триаду России
Ядерная триада РФ работает как сдерживающий фактор возможной агрессии Запада
Недружественные действия коллективного Запада вынудили российское руководство пересмотреть ядерную доктрину: поправки уже подготовили и теперь будут оформлять, заявил Кремль. Россия была и остается ведущей страной по ядерной мощи, но ее ядерная триада — прежде всего оружие защиты и сдерживания. Из чего состоит этот гарант суверенитета — в материале 360.ru.
Ядерная доктрина России — как ее изменят?
Владимир Путин 25 сентября на заседании Совета безопасности предложил новую версию ядерной доктрины. Он подчеркнул, что в новой редакции документа любая агрессия со стороны неядерного государства, но при поддержке или участии страны с ядерным оружием, Москва будет расценивать как совместное нападение. И вызовет соответствующий ответ.
Президент обратил внимание, что Россия применит ядерное оружие только в том случае, если возникнет критическая угроза ее суверенитету. Кроме того, страна оставила за собой право на применение ядерного оружия в случае агрессии против союзного государства — Белоруссии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность заявлениями российского лидера и принялся утверждать, что тот пытается лишь запугать альянс и Украину. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини, в свою очередь, выразил надежду, что украинский конфликт завершится как можно скорее и без применения ядерного оружия.
Что такое ядерная триада России?
Ядерная триада — это три компонента стратегических Вооруженных сил, оснащенных ядерным оружием. Они состоят из межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, баллистических ракет подводных лодок и стратегических бомбардировщиков с ядерными бомбами и ракетами.
Понятие «ядерная триада» появилось в 60-х годах прошлого века, когда США, утратившие свое господство в вопросах нового сверхоружия — ядерных и водородных бомб, — захотели иметь возможность нанести смертельные удары по Советскому Союзу одновременно с земли, воздуха и моря.
Зачем нужна ядерная триада?
Считается, что именно ядерная триада работает как сдерживающий фактор возможной ядерной войны. Она не дает предполагаемому противнику уничтожить ядерные силы страны первым ударом и гарантирует возможность ответить так называемым ударом возмездия.
Американцы впервые применили ядерные бомбы в 1945 году. Но уже через два года Советский Союз провел успешные испытания своего нового оружия.
В 1953-м США получили первую в мире водородную бомбу, весной 1954-го — термоядерное оружие. СССР успешно протестировал аналогичные боеголовки в 1954 и 1955 годах, а позже и знаменитую «Царь-бомбу».
Постепенно стало понятно, что надолго первенство в вопросе оружия массового уничтожения никто удержать не сможет.
Тот, кто нанесет первый удар, непременно получит ответный, причем он может быть куда более разрушительным, чем их собственный. Так ядерный арсенал стал оружием сдерживание агрессии.
Интересно
У каких стран есть ядерная триада?
Сегодня полноценной ядерной триадой могут похвастать только две страны: США и Россия. Вместе они обладают почти 90% всего ядерного оружия в мире.
В целом, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира ( SIPRI ), на нашей планете к январю 2024 года было более 12 тысяч ядерных боеголовок.
В 2023-м первое место по ядерной мощи занимала Россия — у нее почти шесть тысяч ракет, более полутора тысяч из них находятся в боевой готовности. По подсчетам шведов, в 2024-м количество последних увеличилось на 36 единиц.
Второе место — у американцев: чуть меньше пяти с половиной тысяч боеголовок, в боевой готовности — менее двух тысяч. Замыкает тройку лидеров Китай: за год он нарастил вооружение до 500 ядерных ракет.
Также свои ядерные арсеналы имеют Франция — 290 ядерных боеголовок, Великобритания — 225, Пакистан — 170, Индия — 164, Израиль — 90, Северная Корея — 30.
Израиль традиционно не признает, что владеет ядерным оружием, однако эксперты полагают обратное: в последнее время он модернизирует арсенал и реакторный комплекс по производству плутония.
Из чего состоит ядерная триада России?
Ядерную триаду Российской Федерации составляют:
- ракетные войска стратегического назначения (РВСН);
- морские стратегические силы;
- стратегическая авиация.
Первые представлены ракетными комплексами «Воевода», «Тополь», «Тополь-М» и стратегическим ракетным комплексом с межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс». Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» тоже может нести ракету с ядерной боевой частью.
Отдельно нужно упомянуть межконтинентальный баллистический РС-28 «Сармат»: он не поддается перехвату и не имеет ограничений дальности полета.
На флоте за доставку ядерных боеголовок к цели отвечают атомные подводные лодки «Кальмар», «Дельфин» и «Борей». Также на Западе периодически вспоминают о «машине Судного дня»— секретной российской разработке «Посейдон», которая якобы может вызывать радиоактивное цунами.
В авиационную часть ядерной триады России входят три вида самолетов, которые могут доставлять ядерные боеголовки: сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-22М3, а еще самый быстрый в мире турбовинтовой бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.
Из чего состоит ядерная триада США?
Основу ядерной триады США составляют 400 моноблочных межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования Minuteman-III, максимальная дальность которых — 13 тысяч километров (расстояние от Москвы до Вашингтона почти в два раза меньше). К 2029 году собираются принять на вооружение Minuteman-IV.
В воздухе стратегический ядерный арсенал Штатов представлен бомбардировщиками B-52H Stratofortress и B-2 Spirit. К 2025-му к ним подтянутся тяжелые бомбардировщики типа B-21 Raider, они смогут нести не только ядерными крылатые ракеты воздушного базирования, но и корректируемые ядерные авиабомбы.
Помимо этого, у американцев есть трехступенчатые баллистические ракеты IV поколения «Трезубец» или UGM-133 Trident II (D-5). Они будут установлены на 12 стратегических атомных подводных лодках типа Ohio, а впоследствии — Columbia. К 2031 году ракетные комплексы планируют заменить на новые типы.