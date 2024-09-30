Гарант суверенитета. Что входит в ядерную триаду России

Владимир Путин 25 сентября на заседании Совета безопасности предложил новую версию ядерной доктрины. Он подчеркнул, что в новой редакции документа любая агрессия со стороны неядерного государства, но при поддержке или участии страны с ядерным оружием, Москва будет расценивать как совместное нападение. И вызовет соответствующий ответ.

Президент обратил внимание, что Россия применит ядерное оружие только в том случае, если возникнет критическая угроза ее суверенитету. Кроме того, страна оставила за собой право на применение ядерного оружия в случае агрессии против союзного государства — Белоруссии.