Сегодня 19:39 От «Акации» и «Вербы» до «Орешника». Боевая ботаника российской армии Военный историк Кнутов: «Орешник» — точное название для новой российской ракеты 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Армия

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Баллистическая ракета «Орешник»

Новая гиперзвуковая баллистическая ракета, которую применила армия России в Днепропетровске, взволновала мир. Всех впечатлили скорость, мощь и траектория БРСД, неуязвимой для средств противовоздушной обороны, но самые горячие споры возникли из-за названия: почему «Орешник»? Однако не стоит удивляться, ведь среди российской боевой техники есть и «Буки», и «Ясени», а «цветов» на целый букет хватит.

Секрет «Орешника»: характеристики и название Армия России 21 ноября впервые использовала новую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Удар пришелся по стратегическому предприятию Южный машиностроительный завод в украинском городе Днепропетровске. Известно, что в его подземных цехах производят БПЛА и ремонтируют зарубежную военную технику. Удар новейшей БРСД стал ответом на атаки ВСУ западными «подарками» — ракетами ATACMS и Storm Shadow. Украинские власти до сих пор никак не прокомментировали уровень разрушений на «Южмаше». Скорость «Орешника» — М=10 (число Маха; то есть 12 300 километров в час), он имеет разделяющуюся боеголовку индивидуального наведения. Ракету невозможно перехватить существующими системами противовоздушной обороны. Правда, больше всего мировую общественность заинтересовало название новинки — почему именно «Орешник»?

Хитрость и маскировка Названия отечественной военной техники действительно отличаются от западных — там любят что-то угрожающее вроде «Жнеца смерти» и «Ополченца». Россияне же используют имена природных явлений, цветов и деревьев, географические названия. Такая традиция берет начало еще с советских времен. Во второй половине 60-х годов XX века началось активное развитие артиллерии и ракетостроения. Но это оружие требовалось как-то замаскировать, чтобы при утечке информации противнику было непонятно, чего ждать от «Василька» или «Астры», рассказал 360.ru военный историк Юрий Кнутов.

Поэтому системы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы назывались «Двина», «Нева», «Волга», «Днепр» и так далее. Если мы говорим об артиллерийских системах, это, как правило, цветочное название: «Акация», «Тюльпан». Для ракет использовалась маскировка, которая вообще должна была быть абстрактной. Юрий Кнутов

Но если в прошлом названия должны были запутать противника, то имена более современной военной техники, как правило, совпадают с функциями. Например, у самоходной пушки «Пион» при выстреле выброс пламени из дула ствола действительно напоминает этот цветок.

Интересно Нередко оружию давали женские имена: взять хоть машину реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша». Имя «Татьяна» получила первая тактическая ядерная бомба РДС-4 серийного производства. «Наташей» нарекли тактическую атомную бомбу 8У49 — она предназначалась для бомбометания на сверхзвуковых скоростях. Нередко оружию давали женские имена: взять хоть машину реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша». Имя «Татьяна» получила первая тактическая ядерная бомба РДС-4 серийного производства. «Наташей» нарекли тактическую атомную бомбу 8У49 — она предназначалась для бомбометания на сверхзвуковых скоростях.

Фото: РДС-4 «Татьяна» на форуме «Армия-2022» / Википедия

«Название для российской гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности „Орешник“ довольно точное. Когда орехи созрели, стоит подуть ветру или тряхнуть дерево, как они тут же осыпятся на головы прохожих. Примерно это же делает новейшее российское оружие», — пояснил Кнутов. Российский писатель Захар Прилепин у себя в Telegram-канале предложил другую версию: «В Англии раздвоенная ореховая ветвь вплоть до XVII века использовалась для определения убийцы и вора. Соответственно, ореховая ветвь символизировала суд и страшное неотвратимое наказание».

«Ясень», «Тополь» и «Верба» Кроме нового «Орешника», у России есть и другое оружие с названиями растений (напомним: орешник, или лещина, — род кустарников (реже деревьев) семейства березовые). Например, подвижный ракетный комплекс стратегического назначения «Тополь» с трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Еще на вооружении стоят стратегический мобильный комплекс с ракетой «Тополь-М» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Тополь-Э».

Фото: Ракетный комплекс «Тополь». MOD Russia / Global Look Press

Хорошо известен самоходный зенитный ракетный комплекс «Бук». Его используют для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах (от 30 метров до 18 километров) в условиях интенсивного радиопротиводействия. Переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» — преемник ПЗРК «Игла-С». С помощью этого оружия можно поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники с невысоким тепловым излучением.

Фото: ПЗРК «Верба» на Международном военно-морском салоне «Флот-2024». Belkin Alexey / Global Look Press

Армейский «букет» «Гвоздика» Первым «цветком» в «букете» советского оружия стала 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика». Она уникальна не только тем, что актуальна по сей день, но и потому, что была первой в мире серийной плавающей гусеничной САУ, способна форсировать водные преграды. Дальность стрельбы — до 15 километров.

Фото: Самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» на учениях, 27 июня 2008 года. Photo agency Inter press / Global Look Press 1/2 Фото: Самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» на полигоне, 10 мая 2019 года. MOD Russia / Global Look Press 2/2

«Акация» Дивизионная самоходная гаубица калибра 152 миллиметра 2С3 «Акация» предназначена для подавления и уничтожения живой силы противника, его артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления и тактических средств ядерного нападения. Рабочая дальность — до 20 километров.

Фото: Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» бьет по позициям ВСУ. Виктор Антонюк / РИА «Новости»

«Гиацинт» Самоходная артиллерийская установка 2С5 «Гиацинт-С», калибр — 152 миллиметра. Обладает большой скорострельностью. Дальность стрельбы штатным снарядом — приблизительно 30 километров. Способна подавить и уничтожить средства ядерного нападения, тылы, живую силу и боевую технику противника, разрушать фортификационных сооружений. Защищена от ядерного, биологического и химического оружия.

Фото: Военнослужащие производят боевую стрельбу из пушки 2А3б «Гиацинт-Б» по украинской САУ / РИА «Новости»

«Пион» Самоходная пушка большой мощности 2С7 «Пион». Имеет калибр 203 миллиметра и поражает цели на расстоянии до 45 километров. «Работает» по тылам, особо важным объектам и средствам ядерного нападения. Модернизированный вариант с новыми системами наведения и шасси называют 2С7М «Малка» или «Пион-М».

Фото: 203-мм самоходная артиллерийская установка 2С7 «Пион» выдвигается к месту выполнения боевой задачи / РИА «Новости»

«Тюльпан» Самоходный 240-миллиметровый миномет особой мощности 2С4 «Тюльпан» может уничтожать укрепленные здания, фортификации, живую силу и военную технику врага. Помимо этого, ему по силам разнести цели, которые не способны поразить другие артиллерийские орудия. Дальность стрельбы — примерно 20 километров (зависит от боеприпаса), масса мин — 130-230 килограммов.

Фото: Боевая работа расчета 2С4 «Тюльпан» самоходно-артиллерийского полка Центрального военного округа / РИА «Новости»

«Хризантема» Самоходный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема» на гусеничной платформе уничтожает танки даже с динамической защитой, БМП и другие легкобронированные цели. Громит инженерные и фортификационные сооружения, надводные и малоскоростные воздушные цели, живую силу противника.

Фото: Боевые стрельбы из ПТРК «Хризантема» на полигоне в Калининградской области / РИА «Новости»

«Василек» Автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 миллиметра 2Б9 (2Б9М) «Василек» можно возить в кузове или буксировать за техникой. Стреляет классическими артиллерийскими минами, которые заряжают в обоймы по четыре штуки и отстреливают очередями. Максимальная дальность — чуть более четырех километров.

Фото: Подготовка бойцов Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Юг». На фото — миномет 2Б9 «Василек». / РИА «Новости»

Конечно, это не все «цветы» российской армии. Есть еще новый миномет «Дрок», самоходное орудие «Мальва», 120-миллиметровый комплекс «Флокс», подвижный миномет «Дрок» и 120-миллиметровая артиллерийская система «Магнолия». Военные используют боевой модуль «Нарцисс», прицельно-вычислительное устройство «Жасмин», систему многоканальной телефонной связи «Незабудка», особое ракетное покрытие «Кактус», радиолучевое средство обнаружения «Георгин», боевое отравляющее вещество «Сирень». А также известную всем БПЛА «Герань».