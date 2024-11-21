«Орешником» по Южмашу. Что известно о ракетном заводе в Днепропетровске

Российская армия атаковала один из главных стратегических объектов Украины. Южный машиностроительный завод в Днепропетровске более полувека работал на армию и космос для СССР, а сегодня там чинят зарубежную военную технику и производят БПЛА.

Применение новой ракеты Президент России Владимир Путин сообщил, что 21 ноября российская армия применила новейшую отечественную гиперзвуковую ракетную систему средней дальности «Орешник» в безъядерном исполнении. Выпущенные ракеты атакуют цели со скоростью два-три километра в секунду, и существующие системы противовоздушной обороны просто не способны их сбить. Применение новейшего оружия стало ответом на удары ATACMS и систем Storm Shadow по военным объектам России в Курской и Брянской областях, отметил Путин. Развертывание российских ракет средней и меньшей дальности будет зависеть от действий Запада. Россияне поразили стратегический объект — Южный машиностроительный завод (ЮМЗ) в Днепропетровске на востоке Украины. Местные власти пока не сообщили масштаб повреждений и были ли жертвы.

История ЮМЗ Южный машиностроительный завод в Днепропетровске изначально задумывали как авиамоторный. Его уже начали возводить, но помешала Великая Отечественная война. Когда летом 1944-го фашистов выгнали из города, стройку начали снова. Помимо первого предприятия, решено было строить и автомобильный завод. Первый опытный грузовик ДАЗ-150 (ДАЗ — аббревиатура Днепропетровского автозавода) был переработанной и улучшенной версией советского среднетоннажного грузового автомобиля ЗИС-150. Позже здесь разработали трех- и пятитонные гидравлические автопогрузчики, создали образцы трехосного плавающего автомобиля ДАЗ-485.

Фото: ЗИС-150 / Википедия

В 1951 году автозавод свернули. На его месте начал работать «Завод 586», на котором строили первые советские баллистические ракеты авиаконструктора Сергея Королева. Спустя всего три года предприятие уже выпускало боеголовки стратегического назначения Р-12, Р-16, Р-36, созданные в местном конструкторском бюро «Южное». Руководил КБ талантливый советский конструктор ракетно-космических комплексов Михаил Янгель. Он проводил важные исследования в области аэродинамики, баллистики, материаловедения и других проблем ракетной отрасли. Возглавлял создание многих ракетных комплексов, космических аппаратов и ракет-носителей, ракетного блока лунного корабля.

Интересно Межконтинентальную баллистическую ракету Р-16, которую разработали в КБ «Южное», испытывали осенью 1960 года на полигоне Байконура. Однако боеприпас взорвался на стартовой площадке. На месте погибли 57 военных и 17 штатских, ранения получили около полусотни людей. Янгель тоже был на этих испытаниях и выжил лишь случайно — перед самым взрывом он отошел в курилку. Межконтинентальную баллистическую ракету Р-16, которую разработали в КБ «Южное», испытывали осенью 1960 года на полигоне Байконура. Однако боеприпас взорвался на стартовой площадке. На месте погибли 57 военных и 17 штатских, ранения получили около полусотни людей. Янгель тоже был на этих испытаниях и выжил лишь случайно — перед самым взрывом он отошел в курилку.

Скоро безымянный завод стал ЮМЗ — Южным машиностроительным, а потом перерос в производственное объединение, включавшее в себя еще несколько предприятий. Здесь создали первую советскую одноступенчатую баллистическую ракету средней дальности наземного базирования Р-5М, способную нести ядерный заряд. Позже на ЮМЗ собрали первую межконтинентальную баллистическую ракету, а чуть позже — подвижный ракетный комплекс стратегического назначения «Тополь-М». Отдельной строкой выделяется ракета-носитель сверхтяжелого класса «Энергия» — самый мощный на то время. Он предназначался для орбитального многоразового корабля «Буран».

«Буран» успел слетать на околоземную орбиту лишь один раз, весь полет длился 205 минут. А потом оказалось, что в перестороечно-гласном СССР космические корабли уже не нужны. Впрочем, и ракеты тоже — хоть баллистические, хоть какие. Людям перестали платить зарплату, завод оказался на грани закрытия. Иронично, но при СССР все горожане завидовали южмашевцам: хорошая зарплата, ведомственные санатории, престиж. И тут враз все исчезло. Чтобы как-то выжить, ЮМЗ начал выпускать троллейбусы, трамваи, соковыжималки, коляски, тракторы. Не сказать, чтобы этого сильно хватало, но хоть что-то можно было выплатить людям.

Интересно Благодаря Южмашу Днепропетровск с 1959 года был официально закрыт для иностранных посетителей: жителям социалистических государств, а уже тем более капиталистических стран, не разрешалось посещать город. Только в 1987 году запреты сняли. Благодаря Южмашу Днепропетровск с 1959 года был официально закрыт для иностранных посетителей: жителям социалистических государств, а уже тем более капиталистических стран, не разрешалось посещать город. Только в 1987 году запреты сняли.

Южмаш независимой Украины Обособившейся Украине ЮМЗ подарил второго президента — своего бывшего сотрудника, а впоследствии и гендиректора Леонида Кучму. По сложившейся традиции, он начал двигать свой родной регион вперед: в Днепропетровске снова после десятилетнего перерыва начали рыть метро, а Южмаш стал получать госзаказы. Сильно помогала Россия — она часто сотрудничала с украинским предприятием. Кстати, многие заводские специалисты годами работали на космодроме Байконур, получая к зарплате неслабые командировочные и премии за удачные запуски. Плюс ЮМЗ брал нечастые заказы от иностранцев. Словом, людям уже было на что жить.

Фото: Центральная проходная Южного машиностроительного завода / Википедия

Однако политики никогда не смотрят на людей. Вспыхнул 2014-й с его Майданом, и на головы русских посыпались проклятья. Когда из России уведомили, что с хамами не работают, Украина поначалу даже обрадовалась — теперь-то никто не будет отвлекать от работы на иностранцев. Но на деле все оказалось не так волшебно. Заказов из-за границы не было. Денег снова не стало. Заводчанам, как в 90-х, снова начали задерживать зарплату — ее попросту не из чего было платить. Нет, у дирекции все было в порядке, но вот простые рабочие и инженеры самого главного предприятия города и одного из важнейших заводов страны остались без копейки.

Пока в телевизорах и соцсетях все вокруг праздновали «революцию достоинства», люди выходили на улицу и перекрывали улицы, что бы их заметили и наконец остановили этот кошмар. Правительство винило «клятых москалей», обещало разобраться и… все. Кстати, во время разрушения памятников советской эпохи ЮМЗ отчего-то не разнесли. После начала специальной военной операции на Украине Южмаш снова стал стратегическим объектом и законной целью. СМИ утверждают, что в его защищенных подземных цехах ремонтируют западную технику и производят беспилотники для ВСУ.