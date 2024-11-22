Российский «Орешник» вызвал огромный интерес в мире

Новейшая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» стала популярна во всем мире после выступления президента РФ Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends .

По данным сервиса, одним из самых популярных запросов на английском языке являются ракеты, а если просмотреть детальную версию поиска, то добавятся и другие ключевые слова — «Орешник», «Россия» и «гиперзвуковое оружие». Последним больше интересуются пользователи США и Австралии, как показали статданные.

Кроме того, информацию об «Орешнике» искали более 200 тысяч пользователей из России и 100 тысяч с Украины.

«По состоянию на 21:00 по московскому времени 21 ноября динамика популярности запроса названия ракеты на английском языке составила 100 баллов, что указывает на наивысший уровень популярности запроса», — сообщило РИА «Новости».

С этого времени данный показатель не опустился ниже 49 баллов.

Ранее статья с указанием технических характеристик «Орешника» появилась в «Википедии».