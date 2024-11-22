Российский «Орешник» вызвал огромный интерес в мире
Google Trends: ракетная система России «Орешник» вызвала высокий интерес в мире
Новейшая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» стала популярна во всем мире после выступления президента РФ Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends.
По данным сервиса, одним из самых популярных запросов на английском языке являются ракеты, а если просмотреть детальную версию поиска, то добавятся и другие ключевые слова — «Орешник», «Россия» и «гиперзвуковое оружие». Последним больше интересуются пользователи США и Австралии, как показали статданные.
Кроме того, информацию об «Орешнике» искали более 200 тысяч пользователей из России и 100 тысяч с Украины.
«По состоянию на 21:00 по московскому времени 21 ноября динамика популярности запроса названия ракеты на английском языке составила 100 баллов, что указывает на наивысший уровень популярности запроса», — сообщило РИА «Новости».
С этого времени данный показатель не опустился ниже 49 баллов.
Ранее статья с указанием технических характеристик «Орешника» появилась в «Википедии».