Солистка группы «Винтаж» сломала палец при падении со сцены

Певица Анна Плетнева упала со сцены во время сольного концерта в Москве и позже узнала о переломе пальца на руке. Об этом артистка сообщила в Instagram*.

Она рассказала, что после падения смогла подняться и не прервала выступление. Концерт она довела до конца, а к медикам обратилась уже позже.

После осмотра врачи диагностировали у Плетневой перелом пальца на руке. Кроме того, у нее нашли ссадины по всему телу.

Певица коротко описала свое состояние и поблагодарила поклонников за поддержку. По ее словам, несмотря на травму, она сохранила хорошее настроение.

«Перелом, ссадины, но я очень счастливая. Спасибо, что волнуетесь. Все хорошо», — написала Плетнева.

