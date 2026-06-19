Сегодня 13:08 Раненые раны Бузовой: успеет ли певица восстановиться к большому шоу в октябре Врач Терновой: если у Бузовой глубокий порез, восстановление займет до 2 недель 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/ / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Певица Ольга Бузова упала в ванной и сильно повредила ногу. Артистка вынесла многочасовую операцию и, не успев прийти в себя, прямо на инвалидном кресле поехала на свое выступление в Кремле. Насколько подобная поспешность опасна, какой диагноз могли поставить шоувумен врачи и сможет ли она полностью восстановиться к своему большому шоу в начале октября — в материале 360.ru.

Ольга Бузова повредила ногу — что случилось На прошлой неделе певица ошарашила поклонников — она внезапно вышла в свои соцсети из машины скорой помощи, на первом плане была ее окровавленная и зафиксированная нога.

Фото: Соцсети Ольги Бузовой

Фанаты не на шутку перепугались, однако Бузова решила не нагнетать атмосферу произнесением вслух диагнозов. Просто упомянула, что рана оказалась серьезнее, чем она думала, и восстановление, возможно, затянется.

Фото: Соцсети Ольги Бузовой

Врачи прооперировали Ольгу — хирургическое вмешательство длилось три часа. Певица рассказала, что сложно отходила от наркоза, однако присутствие духа не теряла — сразу начала заниматься спортом прямо на больничной койке, а еще мастер сделала ей маникюр и педикюр. Плотный график Бузовой не позволил ей спокойно восстановиться после операции. На днях она прямо в инвалидном кресле и с фиксированной ногой появилась в Кремле — на гала-концерте детского конкурса «Лидеры», где была хедлайнером.

Фото: Соцсети Ольги Бузовой

Спустя непродолжительное время певица появилась на кастинге танцоров для своего большого шоу «Разрешаю себе».

Интересно Иронично, но новый сингл певицы называется «Раненые раны». Уже в эту пятницу, 19 июня, выйдет клип на песню. Приглашенной звездой стал комик Денис Дорохов.

На пресс-подходе после кастинга певица рассказала журналистам, что упала в ванной. В этот момент у нее не оказалось под рукой телефона, благо в квартире Ольги в этот момент была домработница, которая вызвала скорую и помогла певице. Зрелище было не из приятных: артистка предстала перед женщиной полностью в крови. По всей видимости, из-за падения разрушилась плитка, так как позднее Бузова обвинила в многочисленных резаных ранах, из-за которых врачи наложили ей более 40 швов, недобросовестную бригаду строителей. Она пообещала, что обязательно привлечет виновных к ответственности, как только ей станет лучше.

Этим вопросом я буду заниматься, как полностью восстановлюсь. Потому что упасть можно всегда, но… был бы ушиб! Я столько раз падала на льду, и лед не проваливался. Там вопрос к тем, кто эту плитку устанавливал. И… ушиб был получен не от падения! Ольга Бузова

Также она дала слово, что это последний раз, когда она нарушает постельный режим вопреки запретам врачей. Сегодня Бузова продолжает восстановление в Боткинской больнице. Ее палата усыпана цветами и подарками от знакомых, коллег и поклонников.

Фото: Соцсети Ольги Бузовой

Несмотря на свое состояние, певица не забывает шутить. Она рассказала, что ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко предсказала по звездам, что ее будущий избранник может быть среди врачей. «Можете меня, пожалуйста, не задерживать?» — посмеялась певица. Насколько травма Бузовой опасна — мнение врача Так как артистка не рассказала о диагнозе, трудно предполагать, насколько травма серьезная. Это может быть как рассечение, так и рассечение с переломом ноги, рассказал 360.ru директор центра реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова, травматолог-ортопед, мануальный терапевт Константин Терновой. «Если бы был перелом, она бы просто не смогла прийти на кастинг. А так, скорее всего, сильно порезалась», — отметил врач. Фиксация ноги нужна, объяснил травматолог, чтобы кожа не натягивалась. Наложенные швы при сгибании могут прорезать кожу, поэтому нога должна быть прямая. Обмороки после операции Терновой связал с впечатлительностью артистки. Многие люди теряют сознание от одного вида крови. Вероятно, хирургическое вмешательство сильно подействовало на Ольгу. Кроме того, не стоит забывать о большой кровопотере в момент травмы и операции.

Фото: Соцсети Ольги Бузовой

С коллегой согласился травматолог-ортопед, член Российского артроскопического общества Максим Королев. В беседе с 360.ru он рассказал, что потеря сознания — это следствие психоэмоциальной напряженности, стресса из-за травмы и больницы. «Понимаете, кто-то палец прищемит дверью и будет полчаса лежать в обмороке, а кого-то паровоз переедет, а он встанет, отряхнется и пойдет. Поверьте, я за свою жизнь видел тысячи людей с разными патологиями, с разными болевыми порогами», — рассказал врач. Успеет ли Бузова восстановиться к своему шоу 2 октября Несмотря на больничный режим, певица продолжает готовиться к своему большому шоу «Разрешаю себе», которое запланировано на 2 октября. Она также агитирует поклонников покупать билеты. Но успеет ли артистка восстановиться? Терновой считает, что реабилитация не займет много времени: если это глубокий порез, то приходить в себя певице нужно будет в среднем 10-14 дней. Вероятно, спустя две недели ей снимут швы, и она сможет ходить. А вот Королев не взялся предугадывать, как быстро восстановится певица. Если случился перелом, причем открытый, судя по количеству швов и серьезности раны, — это один срок. Если же это глубокий порез, то период реабилитации ограничится временем, пока он будет заживать, что гораздо быстрее, чем иметь дело с костью.