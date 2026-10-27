Жена Стаса Михайлова снова заинтриговала подписчиков сообщением о расставании

Жена певца Стаса Михайлова снова опубликовала интригующий пост об отношениях с мужем. На это обратил внимание журнал Super.ru .

Инна Михайлова опубликовала в социальной сети видео с выступлением мужа. Кадр она подписала: «2026! Прощай…». В публикации супруга артиста добавила ссылку на страницу музыканта и эмодзи с разбитым сердцем.

Новый пост вызвал ажиотаж в Сети. Многие поклонники поддержали Инну, увидев в подписи намек на личную драму.

В сентябре Инна уже сообщала, что не состоит в отношениях со Стасом. Она назвала его «человек-fake». Позже она намекнула на возможную измену мужа с ее подругой — она опубликовала пост в соцсетях с песней Ваенги с похожей тематикой.

Стас Михайлов опроверг слухи о разводе и заявил, что у него в семье все хорошо.