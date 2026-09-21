Супруга Стаса Михайлова сообщила о расставании после 15 лет брака

Супруга певца Стаса Михайлова Инна сообщила о расставании с артистом. Соответствующие публикации она сделала в соцсети Instagram*.

В постах женщина отметила, что больше не состоит в отношениях с музыкантом. Она назвала его «человек-fake» и подчеркнула, что не связана с его новым образом. Однако официального заявления о разводе пара пока не делала.

Стас и Инна Михайловы вместе около 20 лет, более 15 из которых состоят в браке. У них две дочери — Иванна и Мария. Публикации о расставании появились в день рождения младшей дочери, которой исполнилось 14 лет.

До этого признаков проблем в отношениях супругов не было. Они публично поздравляли друг друга с праздниками и появлялись вместе на семейных мероприятиях. Инна также занималась финансовыми вопросами певца.

В мае расторгли брак актеры Федор Бондарчук и Паулина Андреева-Бондарчук.

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