Певица Жасмин заявила о готовности выделить 250 млн рублей на помощь пострадавшим от наводнения жителям Дагестана

Певица Жасмин и ее супруг Илан Шор выделят 250 миллионов рублей на восстановление жилья для пострадавших от наводнения в Дагестане. Об этом сообщил RT .

«Очень хочется, чтобы дома моих земляков как можно скорее снова наполнились жизнью, теплом и светом», — написала артистка в своем Телеграм-канале.

По словам Жасмин, средства будут направлены в первую очередь пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям. Она подчеркнула, что помощь будет оказана без лишней бюрократии, в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Информацию о нуждающихся семьях певице передает RT, работающий на месте событий.