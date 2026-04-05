В Дербентском районе эвакуировали всех жителей из зоны подтопления

В Дербентском районе Дагестана всех жителей, оказавшихся в зоне подтопления, эвакуировали. Об этом сообщил глава района Эльман Аллахвердиев в телеграм-канале .

«Все жители, находящиеся в зоне подтопления, эвакуированы. Им оказывается вся необходимая помощь и поддержка», — написал он.

По словам Аллахвердиева, из-за перелива реки, идущей в сторону Геджухской плотины, разрушилось защитное сооружение, и вода начала заходить в населенные пункты.

В зону эвакуации попали около 800 домохозяйств. Людей размещали в пунктах временного пребывания, где организовали горячее питание, запас воды и медицинскую помощь. При этом значительная часть жителей уехала к родственникам.

Для размещения подготовили несколько ПВР — в школах, гимназии и спортивных учреждениях. В одном из них, в Мамедкале, разместили почти 100 человек, среди которых есть дети. Нескольких пожилых жителей направили в больницу. К эвакуации привлекли школьные автобусы, «Газели» и личный транспорт.

В МЧС ранее отмечали, что в случае необходимости в безопасные зоны вывезут более четырех тысяч человек, включая свыше 800 детей. Прокуратура Дагестана контролирует проведение мероприятий по эвакуации граждан в Дербентском районе.

В селе Кирки Кайтагского района в результате оползня под завалами дома погибла женщина. Еще два здания получили повреждения. Также уголовное дело возбудили после обрушения жилого дома в Махачкале. Дело расследуют по статье о халатности.