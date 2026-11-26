Ведущим культового шоу Top Gear станет знаменитый шеф-повар
Новый состав ведущих британского шоу Top Gear возглавил Гордон Рамзи
Шеф-повар Гордон Рамзи согласился стать ведущим британского шоу об автомобилях Top Gear. Об этом сообщило агентство «Би-би-си».
Передача вернется на экраны после нескольких лет перерыва. Съемки со всемирно известным шеф-поваром, ресторатором и автором кулинарных книг начнутся в следующем году. Имена соведущих шоу пока не раскрывают. Премьеру назначили на 2028 год.
«В лучшие годы Top Gear всегда была полна неожиданностей — удивительных, развлекательных и в меру хаотичных», — подчеркнул Рамзи.
Он отметил, что хочет сохранить дух шоу и добавить в него свежую энергию и амбиции. Рамзи уже имеет опыт ведущего — он вел кулинарные передачи, в которых часто показывал свой взрывной характер и жестко критиковал участников.
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