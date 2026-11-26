Умер стоявший у истоков Duran Duran гитарист Энди Тейлор. Ему было 65 лет, о смерти артиста его родственники сообщили на официальном сайте знаменитого коллектива.

Тейлор болел раком. Он рассказал об этом только в ноябре 2024 года, артисту пришлось пропустить церемонию включения Duran Duran в Зал славы рок-н-ролла.

«С самого момента его приезда в Бирмингем с гитарой и непоколебимой верой в то, кем мы можем стать, он привнес в нашу музыку незабываемый огонь и дерзость», — сказано в совместном заявлении участников группы.

Тейлор присоединился к группе Duran Duran в 1980 году и играл в ее классическом составе следующие шесть лет. Гитарист принял участие и в воссоединении команды в начале 2000-х. Дебютный альбом Duran Duran 1981 года подарил слушателям их первый хит Planet Earth.

Коллектив выпустил девять золотых и шесть платиновых альбомов. В Великобритании 20 его синглов вошли в первую 20-ку хит-парада.

Ранее умерла балетмейстер Нина Кыштымова.