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    Ведущая Первого канала удивила поклонников словами о личной жизни

    Звездный психолог Суркова развелась с мужем, которого сдавала в психбольницу

    Фото: РИА «Новости»

    Психолог Лариса Суркова развелась со своим мужем Павлом. Их брак продлился 30 лет, о том, почему распалась семья, женщина рассказала на личной странице в социальной сети.

    Суркова объяснила, что развод не был спонтанным. Супруги разъехались около года назад. Психолог призналась подписчикам, что даже так она тяжело переживает ситуацию.

    Телеведущая ранее рассказывала о том, что в ее браке пропали чувства. Поэтому сохранять союз дальше партнеры смысла не увидели.

    При этом проблемы в семье Сурковой возникли задолго до развода. В 2010 году ее муж пристрастился к алкоголю. Его запой длился три месяца, после этого у него началась белая горячка. Он попытался напасть на жену.

    Та скрутила супруга и сдала его в психиатрическую клинику. Мужчина прошел реабилитацию и Суркова разрешила ему вернуться домой.

    Лариса Суркова — кандидат психологических наук, практикующий психолог, писательница и ведущая авторской программы на Первом канале.

    Ранее о разводе объявили Саша Савельева и Кирилл Сафонов

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