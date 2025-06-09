09 июня 2025 10:51 Наряд жены Макрона снова поставил на уши всю Францию. Как Брижит оплошала в Монако 0 0 0 Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

Мода

Одежда

Соцсети

Эммануэль Макрон

Мужчины

Франция

Стиль жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит снова оказался предметом обсуждений. Во время государственного визита в Монако супруга политика позабыла об элегантности и надела простые кроссовки, которые совершенно не сочетались с тоном мероприятия. Это далеко не первые ошибки в одежде первой леди. 360.ru собрал самые типичные «вредные привычки» стиля Брижит.

Кроссовки вместо туфель Одно из последних неудачных гардеробных решений жены Макрона — белые кроссовки. Впервые их раскритиковал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «На случай государственного визита не нашлось ничего более подходящего, чем эти кроссовки, Брижит? А как же французская элегантность?» — задался он вопросом в соцсети Х. Журналисты успели снять первую леди страны, когда она шла около бассейна с княгиней Шарлен. Брижит надела брючный костюм и массивные белые кроссовки. При этом на жене князя Монако было черно-белое платье и изысканные туфли.

Фото: L.Urman/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Зачем жена Макрона прячет шею Брижит часто отдает предпочтение воротникам-стойкам и круглым вырезам, хотя V-образный крой смотрелся бы на ней куда выигрышнее. Она по неясной причине акцентирует внимание на коротковатой шее, а сутулость лишь усиливает этот эффект. Для своих 72-х лет жена Макрона выглядит хорошо. Однако эта небольшая деталь вносит диссонанс в общий образ и мешает ее пропорциям раскрыться в полной мере. Некоторые связывают эту привычку Брижит со слухами о том, что она родилась мужчиной.

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Носит мини и белые вещи Брижит может позволить себе короткие юбки благодаря хорошей фигуре, однако если уж выбирать мини, то с умом. Когда хочется подчеркнуть достоинства фигуры, стоит играть на пропорциях: удлиненные брюки с высокой посадкой, четкий акцент на талии и лаконичный верх сделают свое дело без риска перегрузить силуэт. Также жена Макрона обожает белоснежную одежду. А зря — и вот почему: есть заблуждение, что белый цвет освежает и молодит лицо, но после 50 лет этот эффект работает с точностью наоборот — лишь подчеркивает возраст. Кроме того, кристально-белый часто вступает в дисгармонию с естественным оттенком зубов и белков глаз (если, конечно, это не искусственно белоснежные виниры). Что касается Брижит — ее пристрастие к солярию сыграло злую шутку: кожа приобрела неестественный оттенок, а любимые белые жакеты и блузы лишь усиливают этот эффект, создавая резкий контраст.

Фото: IMAGO/Pierre Marchal / AnakaoPre / www.globallookpress.com

Выбирает широкоплечие пиджаки Брижит частенько носит жакеты с острыми плечами, сочетая их с узкими скинни — такой контраст выглядит нелепо. Да, такие пиджаки действительно были на пике моды, но этот сложный тренд подходил лишь стилистам и модным экспертам, умеющим обыграть дерзкий силуэт. При всей стройности первой леди такие модели создают дисбаланс: массивный верх буквально «перевешивает» хрупкие ноги. Чтобы выглядеть гармонично, стоит либо выбрать брюки свободного кроя, либо остановиться на классическом жакете с естественной линией плеч.

Фото: Romuald Meigneux/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Наряды не подходят к внешности Брижит нередко выбирает наряды, которые не сочетаются с ее типажом. Слишком короткие платья, излишне кокетливые рюши и неуместные детали, которые только подчеркивают дисгармонию. Ее фигура — стройная, но с выраженной атлетичностью: подтянутые, рельефные руки и брутальные пропорции. Как в эту картину могут вписаться воздушные оборки и инфантильный декор — непонятно. С возрастом этот контраст становится еще сильнее.