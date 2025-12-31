Внуки Валентина Юдашкина почти забыли русский язык

Прожив несколько лет за пределами России, внуки модельера Валентина Юдашкина начали забывать русский язык. Их мать и наследница бизнеса Галина Юдашкина сообщила об этом в интервью Светлане Бондарчук на YouTube-канале «Света вокруг света» .

В 2019 году зять модельера Петр Максаков получил работу в Гонконге и перевез туда свою семью. В 2022 году случился следующий переезд, в ОАЭ. Юдашкина обучала детей английскому еще в Москве, затем ввела занятия испанским и китайским. За границей два сына и дочь стали забывать родной русский язык.

«Стесняются просто. Первоначально была какая история. Мы жили в Москве, и хотели, чтобы они знали английский. Так язык вошел в обиход. А потом мы уехали. И получилось, что русский сложно идет», — рассказала она.

Старший сын Юдашкиной знает русский язык лучше остальных детей. За ним подтянулся брат, который провел в России меньше времени. В Дубае они учатся в русской школе.

Юдашкин умер в мае 2023 года через день после ухода модельера Вячеслава Зайцева. Бизнес-империю унаследовала его дочь. Дом моды закрылся, а компании «Шанти» и «Димакс» понесли большие убытки.