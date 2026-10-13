Сегодня 14:32 Гламурный максимализм и корсеты для Пугачевой: чем запомнился Валентин Юдашкин Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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В 2026 году знаменитому кутюрье Валентину Юдашкину исполнилось бы 63 года — он родился 14 октября 1963-го. Дизайнер прославился не только в мире моды, его имя знала вся страна. Самые интересные проекты модельера и начало карьеры — в материале 360.ru.

Начало творческого пути Еще в школьные годы Юдашкин проявлял творческий интерес: рисовал эскизы нарядов, делал выкройки и шил из того, что было под рукой. На увлечение повлиял дед, который был профессиональным портным. В 1981 году Валентин поступил в Московский индустриальный техникум на специальность «Моделирование». Через год учебу прервала служба в армии, но даже там Юдашкин не бросал рисовать эскизы.

Интересно По воспоминаниям одного из офицеров военной части, где служил Юдашкин, модельер сделал прическу жене прапорщика в преддверии ее 50-летия. Гостей поразил результат: женщина преобразилась до неузнаваемости. С тех пор к Юдашкину стали обращаться другие офицерские жены, он не отказывал и не брал денег за работу. В армии Валентин стриг и «дедов».

«Однажды Юдашкин увидел у меня кусок модной тогда вельветовой ткани: „Ну что вы все время ходите в форме, давайте я вам что-нибудь сварганю!“ И сшил прекрасный вельветовый костюм. Но на этом не остановился: „А что это у вас за обувь такая?“ И Юдашкин подарил мне югославские остроносые сапоги на каблуках. Я их храню», — рассказывал «Коммерсанту» первый командир кутюрье, полковник запаса Станислав Шкондин. Будущий модельер, а тогда просто рядовой, Юдашкин служил у него в военной части 73535 в Звенигороде. Преддипломную практику проходил в Доме моды Вячеслава Зайцева — это стало важным опытом.

Фото: РИА «Новости»

По распределению Юдашкин попал в Министерство бытового обслуживания РСФСР на должность старшего художника. Работал и как визажист, и как стилист, и как модельер. В этот период ему поручили создать экипировку для советской сборной парикмахеров, которая готовилась к международному конкурсу. Переломным моментом стал 1987 год: 8 марта Юдашкин провел свой первый самостоятельный показ в гостинице «Орленок». В коллекции «Русь изначальная» было около 150 моделей. В нарядах читались аллюзии на православную символику. Уже в 1988 году Юдашкин основал собственную фирму «Vali-Мода». Вскоре появилась и вторая коллекция — «Петровский бал». Показы регулярно проходили в Колонном зале Дома Союзов.

Фото: РИА «Новости»

Прорыв на международную арену В конце 80-х работы молодого дизайнера заметили за рубежом. Юдашкина пригласили в Париж, тот загорелся идеей доказать, что и в России можно создавать люксовую одежду. Настоящим прорывом стала коллекция «Фаберже», продемонстрированная в 1991 году на Неделе высокой моды во Франции. Показ принес дизайнеру мировую известность. В 1996 году Юдашкина приняли в Парижский синдикат высокой моды (Chambre Cyndicale de la Couture Parisienne) — он стал первым российским дизайнером, получившим такой статус. В 1993-м в Москве открылся Дом моды Valentin Yudashkin. Со временем модельер выстроил в нем четкую бизнес-структуру: появились линии от-кутюр и прет-а-порте, свадебное ателье, коллекции аксессуаров, парфюмерии и предметов интерьера.

Фото: РИА «Новости»

Ключевые проекты Валентина Юдашкина У Валентина Юдашкина очень разнообразное портфолио: от роскошных кутюрных коллекций до масштабных проектов для спорта и армии. Спортивная форма Он дважды создавал экипировку для олимпийской сборной России — в 1994 году (Лиллехаммер) и в 1996 году (Атланта). Также разрабатывал костюмы для футбольных сборных (1999) и для фигуриста Евгения Плющенко (Олимпиада-2014).

Фото: РИА «Новости»

Униформа для «Аэрофлота» Дизайнер создал форму для стюардесс и стюардов авиакомпании. Театральные и сценические образы Юдашкин много лет был главным стилистом Аллы Пугачевой — моделировал эффектные балахоны, корсеты и другие наряды для концертов. Историк моды Александр Васильев отзывался о нем как о виртуозе в сфере «гламурный максимализм».

Он видел женщину стройной, богатой и очень-очень гламурной. Она должна была носить узкий корсет, подчеркивать талию, длинное платье, желательно с треном, как правило, с прекрасной вышивкой на корсаже.

С Филиппом Киркоровым дизайнер не только сотрудничал, но и дружил. В одном из интервью певец отмечал, что хранит большую коллекцию вещей, созданных кутюрье, и особенно выделил сиреневый костюм с золотой фурнитурой, который ему сделал Юдашкин для Евровидения в 1995 году.

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Военная форма Отдельно стоит уделить внимание разработке военной формы — проект стал самым дискуссионным в биографии Юдашкина. В 2007 году по заказу Минобороны России кутюрье участвовал в создании нового обмундирования. Он стремился создать современную, функциональную и технологичную униформу: предлагал использовать мембранные и нанотехнологичные ткани, менял крой для удобства, в полевой форме отказался от фуражки, заменил портянки на носки, для моряков разработал новый бушлат. В парадных кителях дизайнер пытался соединить исторические мотивы из армии Суворова, Жукова и Советской армии.

Фото: РИА «Новости» 1/2 Фото: РИА «Новости» 2/2

Позже разгорелся скандал: солдаты жаловались, что в такой форме холодно. Юдашкин публично заявлял, что Минобороны существенно переиначило его изначальный проект: ткани, фурнитуру и крой заменили ради экономии — и все это без его ведома. «Мальчишек, которые мерзли в этой форме, мне, конечно, жалко», — говорил модельер в интервью. Он подчеркивал, что потратил целые годы на разработку формы и не получил за это ни копейки.

Думал, что делаю благое дело для страны. Мне и в голову не могло прийти, что хорошую идею так извратят.

Платье для «Мисс Россия — 2011» В 2011 году конкурс «Мисс Россия» выиграла Наталья Гантимурова. Следующим этапом конкурсной карьеры стало участие в «Мисс Вселенная». Над вечерним платьем к финалу «вселенского» конкурса для девушки работал сам Юдашкин.

Фото: РИА «Новости»

Смерть Валентина Юдашкина Юдашкин скончался 2 мая 2023 года в онкоцентре имени Блохина в Москве на 60-м году жизни. Причиной стало прогрессирующее онкологическое заболевание. Диагноз — рак почки — поставили еще в 2016 году. Модельер долго проходил лечение: несколько курсов химиотерапии, операции, наблюдение у специалистов. В последние месяцы продолжал бороться, принимал противоопухолевые препараты, чтобы затормозить развитие болезни. Семья рассматривала вариант лечения за границей, но зарубежные врачи отказались браться за такой сложный случай. Церемония прощания прошла 6 мая 2023 года на Троекуровском кладбище в Москве. Хоронили знаменитого модельера в элегантном костюме. По-другому и быть не могло.