Гламурный максимализм и корсеты для Пугачевой: чем запомнился Валентин Юдашкин
В 2026 году знаменитому кутюрье Валентину Юдашкину исполнилось бы 63 года — он родился 14 октября 1963-го. Дизайнер прославился не только в мире моды, его имя знала вся страна. Самые интересные проекты модельера и начало карьеры — в материале 360.ru.
Начало творческого пути
Еще в школьные годы Юдашкин проявлял творческий интерес: рисовал эскизы нарядов, делал выкройки и шил из того, что было под рукой. На увлечение повлиял дед, который был профессиональным портным.
В 1981 году Валентин поступил в Московский индустриальный техникум на специальность «Моделирование». Через год учебу прервала служба в армии, но даже там Юдашкин не бросал рисовать эскизы.
Интересно
По воспоминаниям одного из офицеров военной части, где служил Юдашкин, модельер сделал прическу жене прапорщика в преддверии ее 50-летия. Гостей поразил результат: женщина преобразилась до неузнаваемости. С тех пор к Юдашкину стали обращаться другие офицерские жены, он не отказывал и не брал денег за работу. В армии Валентин стриг и «дедов».
«Однажды Юдашкин увидел у меня кусок модной тогда вельветовой ткани: „Ну что вы все время ходите в форме, давайте я вам что-нибудь сварганю!“ И сшил прекрасный вельветовый костюм. Но на этом не остановился: „А что это у вас за обувь такая?“ И Юдашкин подарил мне югославские остроносые сапоги на каблуках. Я их храню», — рассказывал «Коммерсанту» первый командир кутюрье, полковник запаса Станислав Шкондин.
Будущий модельер, а тогда просто рядовой, Юдашкин служил у него в военной части 73535 в Звенигороде. Преддипломную практику проходил в Доме моды Вячеслава Зайцева — это стало важным опытом.
По распределению Юдашкин попал в Министерство бытового обслуживания РСФСР на должность старшего художника. Работал и как визажист, и как стилист, и как модельер. В этот период ему поручили создать экипировку для советской сборной парикмахеров, которая готовилась к международному конкурсу.
Переломным моментом стал 1987 год: 8 марта Юдашкин провел свой первый самостоятельный показ в гостинице «Орленок». В коллекции «Русь изначальная» было около 150 моделей. В нарядах читались аллюзии на православную символику.
Уже в 1988 году Юдашкин основал собственную фирму «Vali-Мода». Вскоре появилась и вторая коллекция — «Петровский бал». Показы регулярно проходили в Колонном зале Дома Союзов.
Прорыв на международную арену
В конце 80-х работы молодого дизайнера заметили за рубежом. Юдашкина пригласили в Париж, тот загорелся идеей доказать, что и в России можно создавать люксовую одежду. Настоящим прорывом стала коллекция «Фаберже», продемонстрированная в 1991 году на Неделе высокой моды во Франции. Показ принес дизайнеру мировую известность.
В 1996 году Юдашкина приняли в Парижский синдикат высокой моды (Chambre Cyndicale de la Couture Parisienne) — он стал первым российским дизайнером, получившим такой статус.
В 1993-м в Москве открылся Дом моды Valentin Yudashkin. Со временем модельер выстроил в нем четкую бизнес-структуру: появились линии от-кутюр и прет-а-порте, свадебное ателье, коллекции аксессуаров, парфюмерии и предметов интерьера.
Ключевые проекты Валентина Юдашкина
У Валентина Юдашкина очень разнообразное портфолио: от роскошных кутюрных коллекций до масштабных проектов для спорта и армии.
Спортивная форма
Он дважды создавал экипировку для олимпийской сборной России — в 1994 году (Лиллехаммер) и в 1996 году (Атланта).
Также разрабатывал костюмы для футбольных сборных (1999) и для фигуриста Евгения Плющенко (Олимпиада-2014).
Униформа для «Аэрофлота»
Дизайнер создал форму для стюардесс и стюардов авиакомпании.
Театральные и сценические образы
Юдашкин много лет был главным стилистом Аллы Пугачевой — моделировал эффектные балахоны, корсеты и другие наряды для концертов.
Историк моды Александр Васильев отзывался о нем как о виртуозе в сфере «гламурный максимализм».
Он видел женщину стройной, богатой и очень-очень гламурной. Она должна была носить узкий корсет, подчеркивать талию, длинное платье, желательно с треном, как правило, с прекрасной вышивкой на корсаже.
С Филиппом Киркоровым дизайнер не только сотрудничал, но и дружил. В одном из интервью певец отмечал, что хранит большую коллекцию вещей, созданных кутюрье, и особенно выделил сиреневый костюм с золотой фурнитурой, который ему сделал Юдашкин для Евровидения в 1995 году.
Военная форма
Отдельно стоит уделить внимание разработке военной формы — проект стал самым дискуссионным в биографии Юдашкина. В 2007 году по заказу Минобороны России кутюрье участвовал в создании нового обмундирования.
Он стремился создать современную, функциональную и технологичную униформу: предлагал использовать мембранные и нанотехнологичные ткани, менял крой для удобства, в полевой форме отказался от фуражки, заменил портянки на носки, для моряков разработал новый бушлат. В парадных кителях дизайнер пытался соединить исторические мотивы из армии Суворова, Жукова и Советской армии.
Позже разгорелся скандал: солдаты жаловались, что в такой форме холодно. Юдашкин публично заявлял, что Минобороны существенно переиначило его изначальный проект: ткани, фурнитуру и крой заменили ради экономии — и все это без его ведома.
«Мальчишек, которые мерзли в этой форме, мне, конечно, жалко», — говорил модельер в интервью.
Он подчеркивал, что потратил целые годы на разработку формы и не получил за это ни копейки.
Думал, что делаю благое дело для страны. Мне и в голову не могло прийти, что хорошую идею так извратят.
Платье для «Мисс Россия — 2011»
В 2011 году конкурс «Мисс Россия» выиграла Наталья Гантимурова. Следующим этапом конкурсной карьеры стало участие в «Мисс Вселенная».
Над вечерним платьем к финалу «вселенского» конкурса для девушки работал сам Юдашкин.
Смерть Валентина Юдашкина
Юдашкин скончался 2 мая 2023 года в онкоцентре имени Блохина в Москве на 60-м году жизни. Причиной стало прогрессирующее онкологическое заболевание. Диагноз — рак почки — поставили еще в 2016 году.
Модельер долго проходил лечение: несколько курсов химиотерапии, операции, наблюдение у специалистов. В последние месяцы продолжал бороться, принимал противоопухолевые препараты, чтобы затормозить развитие болезни. Семья рассматривала вариант лечения за границей, но зарубежные врачи отказались браться за такой сложный случай.
Церемония прощания прошла 6 мая 2023 года на Троекуровском кладбище в Москве. Хоронили знаменитого модельера в элегантном костюме. По-другому и быть не могло.