Папа римский Лев XIV призвал «разоружить» искусственный интеллект

Папа римский Лев XIV в своей первой энциклике призвал «разоружить» искусственный интеллект, сделав его более дружелюбным по отношению к человеку и освободив от монополистического контроля. Документ под названием Magnifica Humanitas («Великолепное человечество») объемом около 200 страниц представили в Ватикане.

«Человечество, созданное Богом, сегодня стоит перед решающим выбором: воздвигнуть новую Вавилонскую башню или построить город, где Бог и человечество будут жить вместе», — подчеркнул понтифик.

Он отметил, что в эпоху ИИ человеческое достоинство сталкивается с риском новых форм дегуманизации, и поэтому необходимо оставаться глубоко человечными.

Лев XIV также выступил против концентрации технологической власти в руках монополий. Разоружение искусственного интеллекта означает дискредитацию предположения, что техническая мощь автоматически дает право управлять. Папа римский уточнил, что такой подход не предполагает отказа от технологий.

