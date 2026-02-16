Бурунов раскрыл способ избавления от алкозависимости

Актер Сергей Бурунов признался, что избавиться от алкогольной зависимости ему помогла психотерапия. Об этом он рассказал в беседе с «Газета.Ru» .

«Поход к психотерапевту необходим, это гигиена мозга, потому что все накапливается и чревато трагическими болезнями, пластырем такое не заклеишь, йодом не помажешь», — сказал он.

По его словам, в актерской профессии очень много опасных и деструктивных механизмов, мешающих жить. Это и стыд, и вина, и жалость к себе, с чем необходимо разбираться, чтобы поддерживать ментальное здоровье и не сойти с ума.

Кроме того, психотерапия помогла Бурунову осознать, как управлять своей жизнью, потому что боли очень много, и ее никуда не деть, а употребление алкоголя или наркотиков — путь в никуда. Важно и то, что он более глубоко разбирает со специалистом темы, касающиеся его родных.

Как отметил актер, он давно пользуется услугами психотерапевта, сеансы с которым помогли ему «потушить внутренний пожар», причем многолетний.

Ранее Бурунов на премьере фильм «Комментируй это» признался, что визит к психотерапевту помогает развивать эмоциональный интеллект.