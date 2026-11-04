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    Умер актер из «Ранеток» и «Утомленных солнцем 2» Иван Скицан

    Фото: РИА «Новости»

    Российский актер театра и кино Иван Скицан скончался 3 ноября в возрасте 39 лет. Об этом РИА «Новости» сообщили в его семье.

    «Да, он больше не с нами, умер в больнице», — сказала собеседница агентства.

    Причина смерти актера неизвестна. Также пока не сообщали о дате, месте и времени прощания с артистом.

    Будущий актер родился 4 января 1987 года в поселке Сява Нижегородской области. Окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева в 2008 году.

    Спустя два года вошел в труппу МХАТ имени Горького. Также служил в Театре на Юго‑Западе.  Преподавал на театральном отделении в Детской музыкальной школе имени К. В. Молчанова.

    Скицан сыграл в спектаклях «Синяя птица» (роль — Хлеб), «Ромео и Джульетта» (Тибальт), «Зойкина квартира» (сержант Лбов), «Гамлет» (Фортинбрасс) и «Сон в летнюю ночь» (герцог Тизей). Кроме того, снимался в кино. Его первая картина — «Утомленные солнцем 2: Предстояние». Также запомнился актер по ролям в сериалах «Маргоша» и «Ранетки».

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