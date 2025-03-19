Церемония прощания с Бедросом Киркоровым состоится 21 марта

Церемония прощания с певцом Бедросом Киркоровым пройдет в Москве 21 марта. Об этом 360.ru сообщила директор по коммуникациям народного артиста России Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

Гражданскую панихиду проведут в Большом Троекуровском зале по адресу улица Рябиновая, дом 24, строение 1.

«Начало прощания в 14:00», — отметила представитель Киркорова.

Бедрос Киркоров скончался 18 марта на 93-м году жизни. О его смерти написал в социальных сетях сын. Пресс-секретарь артиста рассказала, что музыкант ушел из жизни дома, в кругу семьи. Причиной его смерти стала остановка сердца.

Народный артист Лев Лещенко назвал покойного доброжелательным и благородным человеком, которого все очень любили. Поэт Симон Осиашвили признался, что испытывал к Бедросу большую человеческую симпатию. По его словам, артист был хорошим певцом и отцом.