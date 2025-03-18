«Умер дома, сердце остановилось». Бедрос Киркоров ушел из жизни в кругу семьи

Народный артист России Бедрос Киркоров ушел из жизни дома, в кругу семьи. Об этом 360.ru сообщила пресс-секретарь его сына Филиппа Екатерина Успенская.

«Он умер дома. Сердце остановилось», — сказала она.

Успенская добавила, что информации о дате и времени проведения похорон Бедроса пока нет. Эти сведения появятся позже.

О смерти артиста Филипп Киркоров сообщил днем 18 марта. По его словам, отец скончался в 15:37. Бедрос ушел из жизни в 92 года.

Заслуженный артист России, поэт Симон Осиашвили запомнил Киркорова как хорошего певца и отца. Он вспомнил, как написал для исполнителя болгарские песни на русском языке к его юбилею.