«Умер дома, сердце остановилось». Бедрос Киркоров ушел из жизни в кругу семьи
Пресс-секретарь Успенская: Бедрос Киркоров умер дома, у него остановилось сердце
Народный артист России Бедрос Киркоров ушел из жизни дома, в кругу семьи. Об этом 360.ru сообщила пресс-секретарь его сына Филиппа Екатерина Успенская.
«Он умер дома. Сердце остановилось», — сказала она.
Успенская добавила, что информации о дате и времени проведения похорон Бедроса пока нет. Эти сведения появятся позже.
О смерти артиста Филипп Киркоров сообщил днем 18 марта. По его словам, отец скончался в 15:37. Бедрос ушел из жизни в 92 года.
Заслуженный артист России, поэт Симон Осиашвили запомнил Киркорова как хорошего певца и отца. Он вспомнил, как написал для исполнителя болгарские песни на русском языке к его юбилею.