«Нас связывали три песни». Поэт Осиашвили запомнил Бедроса Киркорова как хорошего артиста

Бедрос Киркоров был хорошим артистом, певцом и отцом. Так о покойном в беседе с 360.ru вспомнил заслуженный артист России, поэт Симон Осиашвили.

Он рассказал, что к одному из юбилеев Бедроса написал по его просьбе болгарские песни на русском языке. Киркоров исполнил эти композиции на своем дне рождения — тогда поэт хорошо познакомился с певцом.

«До этого мы были шапочно знакомы, а тут вот мы познакомились и после этого время от времени были всегда рады друг другу. Однажды я совершенно случайно выступал в каком-то санатории, у меня был концерт, а он там отдыхал. И вот я смотрю, среди отдыхающей публики сидит Бедрос и улыбается мне, хлопает. Это тоже было очень приятно», — рассказал Осиашвили.

Он добавил, что всегда испытывал к Бедросу большую человеческую симпатию.

«И мне грустно, что он ушел. Близких отношений у нас не было. Только то, что я сказал: нас связывали три песни, которые я для него написал русским текстом. Он был хороший певец, хороший артист, наверное, хороший отец, я так думаю», — заключил поэт.

Бедроса Киркорова не стало днем 18 марта, о его смерти сообщил сын Филипп.