Умер отец Филиппа Киркорова

Отец народного артиста России Филиппа Киркорова Бедрос ушел из жизни. Об этом певец сообщил в своем Telegram-канале .

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведённое с родными!» — написал исполнитель.

Бедрос Киркоров ушел из жизни в возрасте 92 лет. Он родился 2 июня 1932 года в городе Варна в Болгарии.

В январе в Сети появилась информация о госпитализации артиста. Однако пресс-секретарь его сына Екатерина Успенская опровергла эту информацию. По ее словам, на тот момент Бедрос чувствовал себя хорошо.