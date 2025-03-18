Умер отец Филиппа Киркорова

Отец народного артиста России Филиппа Киркорова Бедрос ушел из жизни. Об этом певец сообщил в своем Telegram-канале.
«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведённое с родными!» — написал исполнитель.
Бедрос Киркоров ушел из жизни в возрасте 92 лет. Он родился 2 июня 1932 года в городе Варна в Болгарии.
В январе в Сети появилась информация о госпитализации артиста. Однако пресс-секретарь его сына Екатерина Успенская опровергла эту информацию. По ее словам, на тот момент Бедрос чувствовал себя хорошо.
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