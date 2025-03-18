Его все очень любили. Лев Лещенко рассказал о Бедросе Киркорове
Лев Лещенко: Бедрос Киркоров был очень доброжелательным и благородным человеком
Народный артист РСФСР певец Лев Лещенко выразил соболезнования Филиппу Киркорову из-за смерти его отца. Каким был Бедрос Киркоров, артист рассказал 360.ru.
«Не могу сказать, что мы так уж очень дружили, но были в товарищеских отношениях. Он был прекрасным, очень доброжелательным, благородным человеком, которого все очень любили наши», — заявил Лещенко.
По словам певца, они были знакомы со времен учебы в ГИТИСе. Артист отметил, что Киркоров-старший прожил очень долгую жизнь.
Бедрос Киркоров умер днем 18 марта. По словам пресс-секретаря его сына Екатерины Успенской, у 92-летнего музыканта остановилось сердце, он находился дома, в кругу семьи. Где и когда его похоронят, пока не сообщается.