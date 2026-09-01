Мэл Гибсон шокировал поклонников оскорбительной выходкой

Мел Гибсон извинился за пародирование сурдопереводчика на фестивале в Торонто

Мел Гибсон высмеял сурдопереводчика на сцене фестиваля в Торонто. Видеозапись жестов актера стала вирусной, в беседе с The New York Times артист принес публичные извинения.

Гибсон принимал участие в фанатском мероприятии Fan Expo Canada, 70-летний актер вышел на сцену под аплодисменты публики. Он сразу же начал передразнивать сурдопереводчика хаотичными движениями рук.

Позднее артист перешел в холл и продолжил продавать свои автографы на снимках. Он также позволял поклонникам с ним сфотографироваться, одно фото стоило 275 долларов.

Критика обрушилась на Гибсона уже после фестиваля. Некоторые зрители сочли его действия оскорбительными.

«Иногда, когда тебя выталкивают на сцену под свет прожектора, в голове творится полная неразбериха. Я, безусловно, приношу извинения всем, кого это расстроило, мой поступок был бездумной глупостью», — заявил актер.

Это уже не первый случай публичных извинений Гибсона. В 2006 году артиста остановили за рулем пьяным, тот позволил себе антисемитские высказывания. Пять лет спустя его признали виновным за избиение своей бывшей девушки.

Американскую публику связи Мела Гибсона с политикой сейчас интересуют больше, чем его актерская деятельность. В прошлом году Трамп назначил его, Сильвестра Сталлоне и Джона Войта своими «глазами и ушами» в Голливуде.