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    Актер из «Глухаря» Тимофей Ухов скончался из-за сердечного приступа

    Фото: РИА «Новости»

    Актер, режиссер, продюсер и каскадер Тимофей Ухов, известный по сериалам «Глухарь» и «Тайны следствия», умер от сердечного приступа. Об этом РИА «Новости» сообщили близкие артиста.

    «У него случился сердечный приступ, ушел во сне», — сказала собеседница агентства.

    До этого друг и коллега Ухова Владимир Мочалов сообщил о его смерти на 55-м году жизни.

    Актер перед смертью тяжело болел. Долгое время он лечился в больнице.

    Мочалов сообщил aif.ru, что, предварительно, церемония прощания с Уховым пройдет в четверг, 24 сентября. После него актера кремируют в Митинском крематории. Похоронят актера на одном из столичных кладбищ.