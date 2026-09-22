Актер из «Глухаря» Тимофей Ухов скончался из-за сердечного приступа

Актер, режиссер, продюсер и каскадер Тимофей Ухов, известный по сериалам «Глухарь» и «Тайны следствия», умер от сердечного приступа. Об этом РИА «Новости» сообщили близкие артиста.

«У него случился сердечный приступ, ушел во сне», — сказала собеседница агентства.

До этого друг и коллега Ухова Владимир Мочалов сообщил о его смерти на 55-м году жизни.

Актер перед смертью тяжело болел. Долгое время он лечился в больнице.

Мочалов сообщил aif.ru, что, предварительно, церемония прощания с Уховым пройдет в четверг, 24 сентября. После него актера кремируют в Митинском крематории. Похоронят актера на одном из столичных кладбищ.