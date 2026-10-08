Россияне перечислили любимые роли Леонида Куравлева

Россияне назвали любимые роли актера Леонида Куравлева. Об этом сообщила Москва 24 со ссылкой на опрос телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

Опрос приурочили к 90-летию со дня рождения артиста, которое отметят 8 октября. В нем приняли участие 4 926 респондентов. Лидером стал Жорж Милославский из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»: за него проголосовали 32% опрошенных.

Второе место занял пьяница-сантехник Афанасий Борщов из «Афони» (29%), третье — Хома Брут из «Вия» (20%). По данным телеканала, изначально роль Милославского предназначалась Андрею Миронову, а Куравлев был выбран из множества претендентов, включая Вячеслава Невинного, Георгия Буркова и Сергея Никоненко.

Далее в списке идут инженер конструкторского бюро Миша Дятлов из «Самой обаятельной и привлекательной» (19%), вор-рецидивист Валентин Бисяев по кличке Копченый из «Места встречи изменить нельзя» (18,5%) и шофер Пашка Колокольников из «Живет такой парень» (18%). Замыкают десятку инспектор Гранден из «Ищите женщину» (16%), Володя Завитушкин из «Не может быть!» (15%), Иван Кашкин / Сергей Кашкин из «Ты — мне, я — тебе» (14%) и Шура Балаганов из «Золотого теленка» (13,5%).