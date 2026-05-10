Свежее фото Софии Ротару насторожило поклонников

Переехавшая в Италию певица София Ротару сильно похудела. Сын Руслан Евдокименко опубликовал в Instagram* фото матери в черных очках и косынке.

Ротару 78 лет, она редко появляется на публике. Певица переехала к единственному сыну и невестке на Сардинию, перестала выходить на большую сцену и общаться с поклонниками. Внуки звезды обосновались в США.

Евдокименко опубликовал в соцсети совместное фото на фоне живописного луга и поздравил певицу с Днем матери. Ротару предстала в черных очках и с косынкой на голове, полностью скрывающей волосы.

Подписчиков взволновало состояние певицы. Они отметили худобу и бледную кожу.

Летом 2025 года Ротару приезжала в Киев отметить день рождения. Незадолго до этого бывший депутат Госдумы Роман Худяков утверждал, что она тяжело больна.

