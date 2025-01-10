Сегодня 05:10 Пожалела, что сбежала? Ротару уже не выступает в России, но о своей «трешке» в Москве не забыла 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Global Look Press Знаменитости

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София Ротару прекратила гастрольную деятельность после начала спецоперации. Пресса сообщала, что певица планирует избавиться от недвижимости в России — однако риелтор рассказал сайту «7 Дней.ru», что артистка исправно платит по счетам за свою «трешку» в центре Москвы.

Квартиру Ротару в свое время дарил еще Юрий Лужков, чтобы певица могла спокойно останавливаться в российской столице и не беспокоиться об отелях. Ранее артистка часто бывала в своем роскошном трехкомнатном жилище на Зоологической улице — из поля зрения соседей пропала она в 2022 году. Обзвонила всех В ноябре 2024 года сайт kp.ru сообщила, что Ротару пыталась продать московскую недвижимость за баснословные 60 миллионов рублей. По данным источника газеты, артистка обзвонила всех знакомых, в числе которых оказался и Николай Басков. Однако покупать квартиру никто не спешил и цену пришлось снижать.

Фото: РИА «Новости»

Втянула в сделку сына По версии Telegram-канала Mash, продать квартиру Ротару так и не удалось — покупатели отказывались, узнав личность владелицы. Издание утверждает, что артистка была вынуждена переписать жилье на сына, чтобы тот провел все сделки не привлекая лишнего внимания. Квартиру хотели конфисковать Элитную квартиру Ротару в Москве уже призывали конфисковать в пользу государства. Эту инициативу выдвинули активисты из «Ветеранов России», направившие соответствующие письма и в Генпрокуратуру, и в Следственный комитет. Также активисты требовали проверить артистку на возможное финансирование ВСУ.

Фото: РИА «Новости»

Позиция Ротару по СВО Свою позицию по спецоперации Ротару впервые озвучила только в августе 2022 года. Она высказалась против СВО. Также певица предложила подписчикам оказать материальную помощь семьям украинских военных. В декабре 2023 года она также опубликовала в социальных сетях пост, где поздравила Вооруженные силы Украины с соответствующим государственным праздником. Бывший гитарист Аллы Пугачевой Левшин предполагал, что Ротару стала непатриотичной после смерти мужа. Сбежала в теплые страны? Летом 2024 года сайт kp.ru со ссылкой на источники в окружении певицы сообщила, что Ротару перебралась жить на Сардинию, где купила дорогую виллу. Собеседники газеты рассказали, что покинуть Украину артистке пришлось из-за скандала — два года назад ее сына и внука задержали при попытке сбежать из страны от мобилизации. Однако уже в октябре того же года пропавшую из поля зрения Софию Ротару заметили на киевском кладбище.