Певица Ротару щеголяла по Киеву в полупрозрачной юбке в день рождения

Певица София Ротару выложила фото в полупрозрачной юбке в день своего 78-летия

Софии Ротару исполнилось 78 лет. В свой день рождения, 7 августа, певица, которая долго не появлялась в соцсетях, опубликовала несколько новых фотографий. Судя по снимкам, праздник она провела в Киеве.

На одном из фото Ротару позирует в длинном светлом платье, отделанном оборками. На втором — опирается на перила моста, кокетливо выставив ногу, просвечивающую сквозь подол прозрачной кружевной юбки. К ней артистка надела черную рубашку с длинными рукавами и черные сапоги.

«Течет вода и проходит лето», — написала Ротару.

Артистка больше двух лет не появлялась на публике. Она перестала давать концерты и вела уединенный образ жизни. Появлялись слухи, будто певица переехала в Италию и купила там виллу.

В ноябре 2024 года стало известно, что Ротару хотела продать свою московскую квартиру за 60 миллионов рублей. По информации источника, певица обзвонила многих знакомых, среди которых был и Николай Басков. Но желающих приобрести недвижимость не нашлось, и артистке пришлось снизить цену.