Сегодня 05:26 От советской звезды до изгнанницы. Куда пропала Ротару и на что живет после осуждения России

Простая молдавская девочка, которая прошла путь от хуторянки до звезды эстрады, 7 августа празднует день рождения. Софии Ротару — 78. Как сложилась судьба советской звезды, куда она пропала после начала СВО и что говорила про спецоперацию — в материале 360.ru.

Детство в большой семье и увлечение многоборьем София Ротару родилась в молдавской семье Михаила и Александры Ротару, которые после присоединения к СССР Северной Буковины взяли украинскую фамилию Ротарь. Отец будущей звезды работал бригадиром виноградарей. Всего в семье было шестеро детей, София была вторым ребенком.

Фото: РИА «Новости»

Семья была творческой: и родители, и дети любили музыку и пение. Младшая сестра, Аурика Ротару, стала народной артисткой Украины, братья выступали в составе кишиневского ВИА «Оризонт». София с первого класса пела в церковном хоре, несмотря на угрозу исключения из пионеров. Также она занималась в драмкружке, увлекалась многоборьем и легкой атлетикой. В 1968 году София Ротару окончила дирижерско-хоровой факультет Черновицкого музыкального училища, где и осталась после выпуска преподавать теорию музыки и сольфеджио. Вскоре она получила и высшее музыкальное образование.

Фото: РИА «Новости»

«Червона рута» и первое выступление в Кремле Талант молодой исполнительницы заметили и начали приглашать на различные конкурсы и концерты по всему Советскому Союзу. Популярность ей принесло выступление в Кремле в 1964 году, после чего ее фото появилось на обложке журнала «Украина». В 1971 году на экраны вышел музыкальный фильм «Червона рута» режиссера Романа Алексеева, где Ротару сыграла главную роль. В фильме прозвучало много песен Владимира Ивасюк, с которым певица сотрудничала в дальнейшем. В том же году при Черновицкой филармонии создали ансамбль «Червона рута», в котором пела София Ротару. Ансамбль впервые выступил в Звездном городке для советских космонавтов.

Фото: РИА «Новости»

Самую первую профессиональную программу коллектива едва не забраковали, но дирекция филармонии отстояла ансамбль и ему разрешили выступать. Коллектив в 1973 году получил первое место на конкурсе «Золотой Орфей», а Ротару стала лауреатом «Песни года». «Червона рута» распался в середине 70-х, после чего Ротару начала сотрудничать с композитором Владимиром Матецким, который написал для нее знаменитые хиты («Луна-луна», «Было, но прошло», «Вот и лето прошло», «Лаванда»).

Фото: РИА «Новости»

После гастролей в Канаде в 1983 году Ротару с коллективом перестали выпускать за границу на пять лет. Ротару считала, что ее «за что-то невзлюбили», а с неугодными именно так и поступали. Во времена Советского союза Ротару была одной из самых гастролирующих певиц, собирая стадионы по три раза за день. Она одна из первых начала использовать фонограмму из-за больших нагрузок на голосовые связки. За ней последовали другие звезды. После распада СССР Ротару смогла удержаться на плаву, в 2000-х она стала особенно популярной после трансляции клипов на модных тогда каналах MTV и Муз-ТВ.

В 1976 году Ротару стала Народной артисткой Украинской ССР, в 1983 году — Народной артисткой Молдавской ССР. В 1988 году Ротару присвоили звание Народной артистки СССР. Певица — обладательница 12 «Золотых граммофонов».

Фото: Photoagency Interpress/ / www.globallookpress.com

Любила и боялась: семья Софии Ротару Личная жизнь артистки не была особенно бурной. В 1968 году она вышла замуж за руководителя ансамбля «Червона рута» Анатолия Евдокименко. Он увидел певицу на обложке журнала, а позже познакомился лично, когда был студентом Черновицкого университета и одновременно трубачом в студенческом эстрадном оркестре. Один из администраторов певицы, Олег Непомнящий, рассказал kp.ru, что Ротару боялась своего мужа, который был «по-хохляцки упрям, прижимист и даже деспотичен». По его словам, он руководил карьерой жены, решал, какие песни она будет петь, на фоне этого у супругов часто возникали споры.

Фото: Said Gadzhiev/Russian Look / www.globallookpress.com

«Надо отдать им должное, эта полемика никогда не перерастала в безобразные сцены, они даже ссориться ухитрялись, не повышая друг на друга голос. Иногда мне казалось, что от такого занудства я просто сошел бы с ума», — рассказывал Непомнящий. Евдокименко умер от инсульта в 2002 году. Артистка тяжело переживала смерть мужа, который был ее первой и единственной любовью. На похоронах певицу было невозможно узнать, она практически почернела от горя. А когда гроб опускали в землю, потеряла сознание. Вернуться на сцену ей помог сын Руслан. Руслан Евдокименко стал музыкальным продюсером, у него двое детей, старший сын Анатолий пошел по стопам бабушки и отца и стал музыкантом.

Фото: РИА «Новости»

Поддерживала Украину еще до начала СВО София Ротару поддержала Украину, об этом заговорили еще в 2014 году. Певица перестала приезжать в Россию с концертами, и продюсеры пытались преподнести это как творческий отпуск. При этом в интервью она говорила, что была бы рада получить российский паспорт, тогда «не надо было бы оформлять разрешение на работу». В 2018 году Ротару не приехала на «Песню года». Организаторы отменили ее выступление, чтобы «не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников». В 2019 году артистка хотела вернуться на российскую сцену и выступить на фестивале «Легенды Ретро FM», но из-за разразившегося скандала отказалась от поездки в Россию. Общественность и глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявили, что критикующим Россию артистам не место на российской эстраде. Однако в «голубом огоньке» Ротару все же появилась. После этого было еще несколько концертов с ее участием.

Фото: РИА «Новости»

Сначала пропала, но потом решила не молчать: что Ротару говорит об СВО После начала СВО Ротару полностью пропала с радаров. В марте на Украине объявили мобилизацию, сына и внука Ротару задержали на границе с Молдавией. Связи помогли уладить конфликт, а также вывезти родственников из страны. Официально свою позицию по СВО певица высказала только в августе 2022 года, она выступила против СВО.

Фото: РИА «Новости»

Артистка призвала подписчиков оказывать материальную помощь семьям украинских военных. В декабре 2023 года она также опубликовала в социальных сетях пост, где поздравила украинских военных с Днем ВСУ. Экс-депутат Госдумы Роман Худяков попытался оправдать певицу, заявив, что Ротару больна и за нее соцсети ведет внук. Он призывал россиян не спешить с выводами и не причислять некогда любимую исполнительницу <…> к стану врагов. С начала СВО Ротару не выступает, не ездит по корпоративами гастролям. Певица заявила, что «сейчас не время».

Фото: РИА «Новости»

Где сейчас живет Ротару Ротару заявила, что находится в родном селе Маршинцы на западе Украины, которое назвала «местом силы». Однако продюсер Леонид Дзюник опроверг эту информацию и рассказал, что артистка уехала в США. Украинские СМИ по-прежнему утверждают, что Ротару живет на Украине. По другой информации, Ротару перебралась на ПМЖ в Европу и сейчас живет на Сардинии, где она купила виллу и яхту. Предположительно, это связано с состоянием здоровья артистки. Стоимость виллы оценивают в четыре миллиона евро, яхты — один миллион евро. Имущество Ротару оформила на сына Руслана Евдокименко.

Вилла в Ялте и квартира в Москве В собственности семьи Ротару находится отель в центре Ялты «Вилла София», он закрыт с 2019 года. По официальной версии — на реновации. В действительности отель закрыли из-за проблем с документами — по бумагам это не отель, а пятиэтажная хозпостройка с цоколем. В течение четырех лет его пытаются продать за 25 миллионов евро. Собственником значится Руслан Евдокименко.

В Москве у Ротару есть трехкомнатная квартира, которую ей подарил на тот момент мэр столицы Юрий Лужков. Соседи не видели в ней певицу с 2022 года. Не так давно певица выставила квартиру на продажу за 60 миллионов рублей. Однако покупателей на элитную недвижимость по заоблачной цене не нашлось, и пришлось снижать цену. Певица переписала квартиру на сына, чтобы тот смог продать ее, не привлекая внимания. Недвижимость Ротару в Ялте и Москве не раз предлагали конфисковать в пользу государства. С инициативой выступили активисты из «Ветеранов России». Также они потребовали проверить артистку на предмет финансирования ВСУ.

Фото: РИА «Новости»

Здоровье и красота В свои 78 лет Ротару поражает поклонников своей моложавостью и красотой, сохранить которые помогли пластические операции. Артистка делала эндоскопическую подтяжку лица, вследствие чего ее брови «приподнялись и перестали утяжелять взгляд». Также присутствует блефаропластика, липофилинг и другие операции на веках. Пластические хирурги поработали и с овалом лица — очерченный и подтянутый в таком возрасте достигается при фейслифтинге, причем неоднократном.