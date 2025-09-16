Живущего на Украине сына Ротару уличили в попытках сохранить право на виллу в Ялте

Shot: живущий под Киевом сын Ротару не отказался от российского паспорта

Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко живет под Киевом и платит налоги в казну России, чтобы сохранить право на «Виллу София» в Ялте. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, мужчина называет себя патриотом Украины, но не отказывается от российского паспорта. Документ он получил в ноябре 2015 года. На следующий год предприниматель зарегистрировал ИП и стал директором ООО «Вилла София», собственницей которой является его мать.

До 2019 года семья Ротару получила получала прибыль более двух миллионов рублей, однако в 2020 году их организация потерпела убыток в шесть миллионов.

На следующий год Евдокименко закрыл ИП, а Ротару из-за страха конфискации переписала виллу на него. Несмотря на российский паспорт и попытки уехать из республики в начале спецоперации, 55-летний сын артистки публикует в соцсетях посты с украинскими лозунгами.

Семья Ротару по-прежнему содержит виллу. Они оплачивают услуги садовника и имущественный налог в российскую казну.

Ранее Ротару провела в Киеве свой день рождения. Она опубликовала в соцсетях фотографии, на которых позирует в прозрачной кружевной юбке.