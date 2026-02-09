Сегодня 19:50 Проклятие «Ласкового мая» доберется и до него? Куда сбежал доконавший Шатунова Андрей Разин 0 0 0 Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Знаменитый продюсер Андрей Разин, известный всей России благодаря группе «Ласковый май», сбежал из страны сразу после возбуждения против него уголовного дела. Ущерб по нему оказался огромным. Семья солиста первого советского бойз-бенда Юрия Шатунова заявила, что сумма вполне может вырасти до (барабанная дробь!) миллиарда рублей. Где сейчас скрывается скандальный артист, разбирался 360.ru.

Дело Разина Разин стал фигурантом дела о крупном мошенничестве в ноябре 2025 года. Адвокат семьи Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская тогда рассказала РИА «Новости», что уголовное производство связано с присвоением денег, которые должны были быть лицензионным вознаграждением поэту Сергею Кузнецову за исполнение песен.

Поэт умер в 2022 году, а дело возбудили в 2021-м. По данным следствия, Разин годами использовал поддельный договор с Кузнецовым, чтобы получать деньги как правообладатель музыкальных произведений. Потерпевшей по делу стала вдова поэта. Мухтарова-Казарновская подчеркнула тогда, что Разину грозит до 10 лет колонии.

Как поступил при этом сам артист? Смылся из страны. Причем сразу же сразу же после возбуждения дела. Сначала появлялись данные, что он сбежал в США и живет в солнечной Флориде. Позже представитель продюсера Александр Жарков объяснял, что его клиенту в Америке потребовалась срочная операция. Так что речи о бегстве не идет. Также он заверил, что у Разина нет гражданства США и он не сможет находиться там дольше, чем положено по закону. Отрицал Жарков и то, что продюсера объявили в международный розыск, хотя карточка с его именем появились в базе МВД. Ущерб по делу поэта тянул на тот момент на 500 миллионов рублей.

Он продал дом и на эти деньги уехал сделать операцию в Америку. И потом из Америки переехал в Турцию, где принял гражданство. Александр Жарков

На допрос по делу Разина в конце прошлого года вызывали и его бывшего водителя. И оказалось, что тот платил ему по 50 тысяч рублей в месяц, вынуждая участвовать в собственных махинациях. В частности, водитель вспомнил, как по указанию продюсера получил нотариальную доверенность на представление интересов солиста Юрия Шатунова в судах. Кроме того, водитель подписывал договоры об исключительных правах на песни, которые Разин в итоге присваивал. При этом мужчине не понимал, бумаги какого характера подписывал. Последний их телефонный разговор состоялся в 2023 году и прошел тяжело, потому что Разин был сильно пьян.

Договор с поэтом Кузнецовым при этом еще в 2016 году признали поддельным. Это показала первичная экспертиза, повторное исследование в 2020 году также подтвердило фальсификацию. Кроме того, специалисты установили механизм «формирования ложных договоров, которые направлялись продюсером в различные судебные инстанции».

Из материалов по делу следовало, что Разин неоднократно представлял суду договоры, касающиеся передачи авторских и смежных прав, в том числе якобы подписанный Шатуновым в 2013 году. Хотя оригинальный документ, найденный вдовой Шатунова, говорит о том, что речь шла лишь о разрешении на публикацию информации о группе.

Представленный Разиным договор 2025 года также не был подлинником, а оказался собран из отдельных страниц с измененным содержанием, отметил «Коммерсант». В конце декабря Таганский районный суд арестовал Разина, удовлетворив ходатайство следствия. Под стражу продюсера отправят на два месяца с момента его экстрадиции в Российскую Федерацию или задержания на российской территории. А теперь давайте ненадолго вернемся назад и вспомним, как это все начиналось и куда в итоге привело. Разин и «Ласковый май» «Ласковый май» появился в 1986-м в оренбургской школе-интернате № 2. Все благодаря Сергею Кузнецову — тот работал там киномехаником и одновременно руководил музыкальным кружком. Кузнецов сочинял песни, которые впоследствии и принесли группе оглушительный успех. В 1988 году кассета с «Белыми розами» и другими хитами оказалась у Разина. Песни ему, разумеется, понравились, а история о нелегкой жизни подростков тронула душу, напомнив о собственной судьбе в детдоме.

Немного раздумий — и вуаля: готово решение продюсировать бойз-бенд. Причем делать это напролом: по воспоминаниям работавших с ним людей, Разин запросто выдавал себя даже за работника Минкульта СССР, попросил привезти коллектив в столицу и записал группу в студии. После кассеты с песнями подростков Разин раздавал проводницам в поездах, катавшимся по всему СССР.

О деньгах, заработанных на концертах «Ласкового мая», ходили легенды. Успех парней был оглушительным: за время существования группы на ее выступления продали 47 миллионов билетов. Порой музыканты выступали по восемь раз в день.

Интересно Ходили слухи, что заработки их не в переносном смысле измерялись мешками и горами. Но Разин давал своим подопечным детдомовцам только по 50, максимум по 200 рублей в месяц.

«И никого я не кормил. Ребятам было по 15 лет, я ничего им не платил, даже деньги не показывал. Директору группы было 15, администратору — 16, а исполнялось 18 — я их увольнял. Юре Шатунову в 18 я положил 10 миллионов на счет, Сережа Серков квартиру купил, машину: кто-то что-то получил, я поделился», — пояснял Разин.

Но тогда же рэкет был, я никого к себе на пушечный выстрел не подпускал. А предоплату концертов вносил за год. Андрей Разин

В 1992 году «Ласкового мая» не стало, но Разин, сколотив себе неплохой капитал, не терялся, даже пытался соваться в политику. Деньги, заработанные на группе, по его словам, он поделил честно: себе из 32 миллионов долларов оставил 20 (10 — за работу солистом, 10 — за работу продюсером), еще 10 получил Шатунов, а оставшиеся два ушли в том числе на покупку песен у Сергея Кузнецова.

Причем сам поэт рассказывал, что получил гроши, а за авторские права на 23 песни «Ласкового мая» ему пришлось биться вплоть до самой смерти.

С начала 1990-х по 2005-й я получал отчисления по 30 тысяч. Потом мне прислали документ, что я перестал быть правообладателем. Разин в суде предъявил бумаги от 1992 года, где якобы я передал ему права. Я офигел, ведь в том году с ним не общался. Сам документ не видел, мне показали копию. Экспертиза доказала, что бумага была поддельная. Сергей Кузнецов

Громкие судебные тяжбы были у Разина и с Шатуновым. В 2019 году продюсер после концерта певца в Минске заявил, что тот сможет петь «Белые розы» только до 1 января 2020 года. Шатунов вскоре заявил о судебных тяжбах с продюсером, а на шоу Андрея Малахова с возмущением говорил, что Разин не только поет его песни, но еще и поет не своим голосом.

«Что для меня является самым обидным, он поет под мои современные фонограммы, под мой голос и под мою аранжировку», — посетовал певец.

В 2020 году Разин опубликовал заявление, пригрозив засудить всех, кто позовет Шатунова выступать, а также заявил, что у него есть все права на выступления солиста «Ласкового мая».

Шатунов, согласно договору от 14.09.2013 года, без моего ведома не имеет права ни выступать на сцене с концертами, сольными номерами, ни давать никаких пресс-конференций ни на какую тему. Он вообще не имеет права разговаривать публично, о чем угодно разговаривать. Андрей Разин

Лишь летом 2022 года суд апелляционной инстанции в Ставрополе вынес решение в пользу Шатунова и счел подделкой все документы, представленные продюсером в качестве доказательства прав на песни «Ласкового мая». Продюсер не согласился и после внезапной и трагической смерти певца подал кассационную жалобу против его наследников. В ноябре того же года ее оставили без удовлетворения.

По мнению музыкального критика и искусствоведа Вадима Пономарева, Шатунову все эти разборки с Разиным стоили жизни. В беседе с «Москвич Mag» эксперт подчеркнул, что Разин никаким продюсером не был, а всегда был и оставался авантюристом. «Точкой бифуркации стал отъезд Кузнецова из Москвы с обидой: „Я теперь в группе никто“. Это произошло в 1989 году, когда у нас почти никто ничего не слышал про авторское право. Кузнецов тоже не знал и никому юридически не передал авторские права на свои суперхиты. А Разин знал и потому подделал бумажку о том, что якобы Кузнецов передал все права на суперхиты… ему» — подчеркнул критик.

Трижды российские суды потом признавали эту бумажку подделкой. Но это уже в наше время, а тогда Разин просто присвоил себе «Белые розы» и все прочее, исправно получая денежку за все исполнения хитов «Ласкового мая» на радио, ТВ, а потом на стримингах и далее везде. Но этого ему показалось мало, и он потребовал денег еще и от Юрия Шатунова. Вадим Пономарев

Певец Алексей Глызин называл Разина «великим и ужасным человеком, надурившим всю страну» и вспоминал его угрозы и обещания «сгноить и испепелить» группу. Артистов «Ласкового мая» он с сочувствием назвал бедолагами, которые оказались под властью этого «Карабаса-Барабаса». Разин при этом считал, что над группой тяготеет некое проклятие. Так он объяснял трагические смерти участников группы. Посудите сами: ударника Игоря Игошина не стало в возрасте 19 лет. Он умер из-за несчастного случая. Клавишника Михаила Сухомлинова застрелили. Другой клавишник — Арвид Юргайтис — погиб при пожаре. Инструменталист Алексей Бурда умер из-за отравления, клавишника Игоря Анисимова до смерти забили в драке. Бас‑гитарист Вячеслав Пономарев скончался от туберкулеза, а вокалисты Юрий Орлов и Юрий Гуров стали жертвами ДТП.