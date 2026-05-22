Сегодня 16:51 Сергею Жукову — 50: как создавалась группа «Руки Вверх!» и почему ее любят до сих пор Продюсер Рудченко объяснил, почему простые песни «Руки Вверх!» стали хитами 0 0 0 Фото: Pavel Kashaev / www.globallookpress.com Эксклюзив

Знаменитости

Музыкальные клипы

Концерты

Песни

Музыка

Телевидение

Сергей Жуков

Сегодня, 22 мая, солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков празднует свой 50-летний юбилей. За это время он не только смог покорить сердца зрителей и написал много хитов, но и по-настоящему изменил музыкальную индустрию России. Какие шаги привели артиста на сцену, как создавался легендарный коллектив, причем тут певица Акула и «Фактор-2» и будет ли продолжение байопика про «Руки Вверх!» — в материале 360.ru.

В чем феномен популярности группы «Руки Вверх!» Популярность группы Сергея Жукова случилась благодаря понятным текстам, рассказал 360.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. «Первым это сделал „Ласковый май“ с Юрием Шатуновым, а потом Сергей Жуков с Потехиным приняли эту эстафетную палочку. Достучаться до людей проще всего через простые тексты, понятные истории и незатейливую мелодию, которую легко повторить на гитаре где-нибудь во дворе», — объяснил эксперт. Эта музыка цепляет не только взрослое поколение, которое в условные 40 лет продолжает ходить на концерты «Руки Вверх!», но и современную молодежь. А рецепт тот же: простые тексты и запоминающаяся, несложная мелодия. «Далее за ними потянулись очень многие артисты. Причем как проекты-однодневки, так и уже состоявшиеся певцы и коллективы», — отметил Рудченко. Еще одна отличительная черта песен Жукова — под его композиции можно как пострадать, так и повеселиться от души, подытожил музыкальный критик. А вот что думает о феномене популярности группы сам Жуков:

У нас сверхзадача была: чтобы каждый в этой песне услышал свою историю. Может, и некрасивую. Ну да, прыщи вылезли, бывает! Во всем мире они у всех вылезают! Надо чуть-чуть переждать, и потом, когда время это прекратится, все — за тобой толпами будут бегать эти дурачки-одноклассники. И ты скажешь: «Какая я дура была!» Мы ничего не выдумывали, поэтому они, наверное, популярны были.

Фото: РИА «Новости»

Детство и образование Сергея Жукова Сергей Евгеньевич Жуков родился 22 мая 1976 года в городе Димитровграде Ульяновской области в семье слесаря-наладчика в местном НИИ атомных реакторов и учительницы музыки, татарки по национальности. Детство Сергея было беззаботным и счастливым. Как и миллионы советских детей, он играл в казаки-разбойники и хулиганил, проводя все свободное время во дворе. В семь лет в семье появился младший брат Сергея — Миша. В юном возрасте мальчики не испытывали братской любви, однако во взрослом наверстали упущенное и даже записали совместный альбом импровизированного коллектива «Братья Жуковы». Любовь к музыке Жукову ожидаемо привила мама. По ее наставлениям Сергей успешно окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Параллельно будущий артист занимался хоккеем и бодибилдингом, однако чем старше он становился, тем больше его захватывала музыка.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Так, в 14 лет он начал петь в коллективе «Вася» под руководством Василия Кутлубаева. В 1991 году группа даже выиграла конкурс песни «Провинция-91». Тогда Сергея позвали на интервью на местное телевидение. В 1993 году Жуков окончил школу и переехал в Самару, чтобы учиться в местной академии культуры и искусства. Параллельно с учебой в вузе Сергей начал работать на радио «Европа плюс» и вел программу «Хит-час». Именно там произошла судьбоносная встреча — Жуков познакомился с будущим коллегой Алексеем Потехиным.

Интересно Изначально Жуков и Потехин создали коллектив «Дядюшка Рэй и компания». Группу назвали в честь голландского рэп-исполнителя Рэя Слейнгарда.

Потехин сочинял музыку и аранжировки, а на концертах сидел за синтезатором. Жуков писал тексты и солировал. В 1994 году Потехин и Жуков переехали в Тольятти, и с тех пор коллектив жил на два города, постоянно посещая Самару. В 1999 году Жуков окончил вуз и получил профессию режиссера шоу-программ и организатора культурно-досуговой деятельности молодежи.

Фото: Зрители на концерте «Руки вверх» в Лужниках / РИА «Новости»

Музыкальная карьера Сергея Жукова Началом масштабной музыкальной карьеры сам Жуков считает 1 мая 1995 года. Тогда будущая звезда переехал в Москву и начал работать диджеем на радиостанциях «Рокс» и «Максимум». Тогда же он вместе с Потехиным дал несколько концертов в Тбилиси. «Руки Вверх!» Примерно в это время появилось новое название группы «Руки Вверх!». О нем объявили в 1996 году на радио «Максимум». Тогда о талантливом дуэте услышал продюсер Андрей Маликов и подписал ребят на лейбл «Джем». Именно он помог юным артистам с гастролями и записью дебютных пластинок.

Интересно Жуков признался, что первые выступления «Руки Вверх!» были под фонограмму.

Первый альбом новоиспеченной группы появился на свет в 1997 году — его назвали «Дышите равномерно». Последовали музыкальные клипы «Студент» и «Малыш». Знаковым и поворотным в творчестве группы стал 1998 год, когда Жуков и Потехин записали второй альбом «Сделай громче!». В него вошла композиция «Крошка моя», которая разорвала чаты, а «Руки Вверх!» получила свой первый «Золотой граммофон». Также хитами стали песни: «Чужие губы»;

«Лишь о тебе мечтая»;

«Я тебя украду».

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

В том же 1998 году «Руки Вверх!» выпустили совместный альбом с Вячеславом Добрыниным. Они спели вместе шлягеры певца: «Синий туман», «Где же ты была», а также перепели композиции «Ты мне не снишься», «Вот увидишь», «Так вот какая ты» и другие. Далее последовал разрывной альбом Crazy. В сборник вошли хиты «Ну где же вы девчонки», «Без любви», «Я не отдам тебя никому» и инструментальные версии песен «Крошка моя» и «Чужие губы».

Интересно Вклад коллектива в музыкальную индустрию и популярность артистов в 90-е годы сложно переоценить. Кассеты с их песнями переписывали, было много пиратских копий, ими обменивались, а школьницы исписывали целые тетради текстами песен любимого коллектива. Фанатки буквально атаковали своих кумиров: они обрывали домашний телефон, забирались в окна по пожарным лестницам и поднимали автобус с группой на руках. А жене Жукова даже угрожали плеснуть в лицо кислотой.

Жуков и Потехин пользовались моментом славы и не сидели без дела. За пять лет творчества они выпустили восемь (!) альбомов, три из них поклонники считают до сих пор золотыми. Музыкальные премии просто не могли обойти вниманием группу, которая так полюбилась народу: «Руки Вверх!» получили семь «Золотых граммофонов», а «Песней года» их композиции называли 10 раз. Другие шлягеры «Руки Вверх!» того времени: «Алешка»;

«18 мне уже»;

«Он тебя целует»;

«Маленькие девочки»;

«Он не я»;

«Думала».

Фото: «Руки вверх» в Лужниках / РИА «Новости»

Артисты решили не останавливаться на своей стране и выпустили альбом TURBO DANCE MIX VOL.2 для продажи за рубежом. В пластинку включили каверы на песни мировых звезд, таких как Бритни Спирс и Scooter. Позднее немецкая группа выпустила кавер уже на трек «Руки Вверх!» «Песенка», что расширило фанбазу российского коллектива. В шести странах сингл стал платиновым. В то же самое время напряжение между Жуковым и Потехиным копилось: сначала участники коллектива были на равных, однако постепенно Жуков перетянул внимание на себя. В 2006 году группа распалась. Позднее Потехин признался, что Сергей приписывал успех группы исключительно себе.

Интересно По слухам, Жуков «подсунул» Алексею договор на передачу всех прав на песни себе во время застолья. Позже Потехин опроверг их, однако Жуков до сих пор исполняет хиты «Руки Вверх!» на своих концертах.

В 2010 году группа на короткое время воссоединилась, позднее это случилось еще раз в 2022 году ради съемок в телевизионном проекте. Сольная карьера и продюсерство В 2002 году Жуков решил пробовать себя как сольный артист. Сначала он записал песню «Территория» и альбом с одноименным названием, в который вошли композиции «Непутевая» и «Омут». В 2004 году работа продолжилась пластинками «Территория. Нежность». После распада группы «Руки Вверх!» Сергей продолжил выступать сольно, в том числе под названием своей группы.

Интересно В рейтинге Forbes «Главные российские знаменитости» в 2017 году Жуков занял 43-е место, в 2018-м поднялся на 16-ю строчку. В 2021 году Forbes поставил его на 21-е место в списке «50 самых успешных звезд России».

Кроме того, Сергей — успешный продюсер. Он продвигал творчество: группы «Фактор-2»;

коллектива «Турбомода»;

певицы Акулы, она же Оксана Почепа;

менее популярных проектов — Opium Project, «Сказка» и K.U.K.L.A. Он создал компанию «Руки Вверх Production». Сегодня она продюсирует не только музыкальные проекты, но и кино и сериалы: «Плакса», где сыграла дочь Жукова, «Евгенич», «Камер Мотор», комедии «Мотай!» и «ВИА Васильки». В 2024 году на экраны вышел полнометражный фильм про «Руки Вверх!». В том же году он стал одним из наставников и продюсеров «Новой фабрики звезд» на ТНТ.

Фото: Жуков с женой Региной и детьми Энджелом и Никой на открытии семейной кондитерской / РИА «Новости»

Другие проекты Сергея Жукова Помимо музыки, Жуков зарабатывает и на других проектах: сети баров «Руки Вверх!». В них организовывают дискотеки с плейлистом группы;

сети гриль-кафе «Папа жарит мясо». Фирменный компонент меню — шаурма;

сети кондитерских «Любовь и сладости». Личная жизнь Сергея Жукова Во время работы в Тольятти Жуков познакомился с первой супругой — дочерью вице-президента «АвтоВАЗа» Еленой Добынко. Симпатия зародилась не сразу — и пара начала отношения уже в Москве. Они сыграли свадьбу, и в 2001 году на свет появилась дочь Александра. Брак распался быстро, несмотря на тщетные попытки Сергея вернуть супругу. Из-за этого у него даже развилась депрессия.

Интересно После развода Елена с дочерью переехала в США.

В 2007 году Жуков женился на солистке группы «Сливки» Регине Бурд. У пары появилось четыре ребенка: Вероника, Энджел, Мирон и Эван. В августе 2016 года у Жукова умер отец. У мужчины были проблемы с сердцем. Из-за новости Сергею пришлось отменить концерт. Жуков болеет за футбольный клуб ЦСКА, дружит с Игорем Акинфеевым. Как живет Сергей Жуков сейчас Сегодня лидер «Руки Вверх!» продолжает продюсировать и собирать стадионы. Например, ему удалось собрать полные «Лужники» в 2022, 2023 и 2024 годах. Также он готовит продолжение байопика про группу «Руки Вверх!» и новый альбом, который выйдет совсем скоро — в июле 2026 года. Сергей активно ведет соцсети и делится творческой и личной жизнью.