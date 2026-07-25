Суд возобновил производство по делу блогера Лерчек
Гагаринский районный суд Москвы возобновил производство по уголовному делу блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). Соответствующее постановление вынесли 24 июля, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Производство приостановили 16 июля. Новое заседание назначили на 30 июля, оно начнется в 16:00.
Ходатайство гособвинения о возобновлении процесса над блогером поступило в суд 9 июля. Ранее его приостановили из-за обнаруженного у Лерчек онкологического заболевания — рака желудка. Однако в онкоцентре имени Блохина заявили, что противопоказаний для ее участия в заседаниях нет.
На прошлой неделе суд разрешил блогеру изменить адрес места проживания. Теперь Чекалина может переехать с одного загородного дома на другой.
Спустя несколько дней Лерчек завершила девятый курс химиотерапии.