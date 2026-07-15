Лерчек завершила девятый курс химиотерапии

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) завершила девятый курс химиотерапии против рака желудка. Об этом сообщил ее возлюбленный, тренер по танцам Луис Сквиччиарини в «Максе» .

«Сегодня у Леры прошла девятая, последняя химия», — написал он.

Сквиччиарини уточнил, что лечение Чекалиной на этом не закончилось. Блогер продолжит таргетную терапию, которую ей проводили каждые две недели. Врачи определят продолжительность курса по его эффективности.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, а на следующий день после выписки попала в онкологическую реанимацию из-за опухоли желудка четвертой стадии. Сейчас она проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.

Ранее Гагаринский суд Москвы выделил в отдельное производство дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ и приостановил его до выздоровления блогера.