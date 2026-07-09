Гособвинение попросило суд возобновить рассмотрение дела Лерчек

Гагаринский суд Москвы получил ходатайство гособвинения о возобновлении процесса над блогером Валерией Чекалиной (Лерчек). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Дело против блогера приостановили из-за обнаруженного онкологического заболевания у обвиняемой. Однако в онкоцентре имени Блохина не нашли противопоказаний для ее участия в заседаниях.

Сейчас Чекалина проходит курс химиотерапии, который продлится до 17 июля. Специалисты отметили, что состояние здоровья позволяет Чекалиной присутствовать на суде с учетом рекомендаций врачей.

Вопрос о возобновлении рассмотрения дела суд решит 10 июля. Перед этим уголовное дело Лерчек передали для рассмотрения другому судье.