Собчак пристыдила Бузову после скандала с Ивлеевой

Собчак пристыдила Бузову за наряд на концерте в Уфе и сравнила с Ивлеевой

Журналистка Ксения Собчак высказалась по поводу откровенного наряда певицы Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей. Она поинтересовалась в Telegram-канале «Кровавая барыня» , почему артистке можно выступать в таком виде, а подобная одежда на закрытой «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой вызвала скандал.

«Я реально запуталась. Можете мне объяснить, дорогая администрация президента, почему Ивлеевой на вечеринке в белье нельзя, а осудившей „голую“ вечеринку Бузовой на вечеринке VK в белье — можно? В чем разница?» — поинтересовалась Собчак.

Журналистка иронично порадовалась, что женщины в России все еще могут свободно выступать в таком наряде, в каком посчитают уместным.

Бузова спела на открытии VK Fest в Уфе в День защиты детей в кожаном боди с глубоким декольте и высоких сапогах на каблуках. Ее внешний вид возмутил депутата Госсобрания Башкирии Рустема Ахмадинурова и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Кроме того, на жалобы в Сети отреагировали в СК, где пообещали изучить откровенный наряд артистки.

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова предложила ввести требования к внешнему виду артистов. Шоумен Стас Барецкий в ответ предложил переодеть их во фраки и сарафаны.