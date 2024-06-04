«Нужен дресс-код, как в СССР». Барецкий предложил переодеть артистов

Шоумен Стас Барецкий прокомментировал выступление певицы Ольги Бузовой в откровенном наряде на концерте в Уфе. В беседе с NEWS.ru он предложил переодеть артистов во фраки и сарафаны.

«В трусах надо ходить в огороде у себя, а не бегать по передачам. Нужен дресс-код, как в СССР. Все музыканты должны быть во фраках. На экранах обязательно во фраках, в костюмах. Женщины — в закрытых платьях, сарафанах», — заявил шоумен.

Он посоветовал музыкантам не «трясти своими причиндалами»: зрители такое не любят. По мнению шоумена, западные исполнители брали в пример внешний вид артистов из Советского Союза. При этом Барецкий подчеркнул, что важно не то, как звезда выглядит на сцене, а ее талант.

Шоумен предложил оставить откровенный дресс-код для клубов и соцсетей, а для выступления перед большой аудиторией предложил брать пример с ветеранов российской эстрады.

«Николай Расторгуев в свою бытность в военной форме мне очень нравился. Все строго, настоящий мужик, пиджаки, костюмы. Вся старая когорта артистов. Иосиф Кобзон всю жизнь выглядел так, что хоть картину пиши. Вы можете себе представить его в футболке?» — добавил шоумен.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова предложила ввести требования к внешнему виду артистов. По ее мнению, исполнители должны проявлять уважение к зрителям, соблюдать морально-этические нормы и правила поведения.